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Внезапно умер звезда "Ночного дозора"

18 ноября 2021, 14:01
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Причины смерти актера неизвестны.

Игорь Савочкин до этого был в больнице / Pravda Komsomolskaya

Скончался российский актер театра и кино Игорь Савочкин, который прославился ролью в фильме "Ночной дозор".

"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера", - написала блогер Алеся Казанцева в Facebook.

Артист умер в 58 лет. О причине его смерти пока ничего неизвестно, однако ранее СМИ писали, что он попал в больницу из-за болей в спине. При этом, позже сообщалось, что артист в порядке и собирается ехать домой.

Главное о Савочкине

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Он работал в Театре на Покровке и в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс". Прославился благодаря фильмам "Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан" и сериалам "Эпидемия", "Домашний арест" и "Метод".

Напомним, 6 сентября, на 89 году жизни скончался легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. В последнее время он болел и несколько раз уходил из кино и театра.

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.

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