Скончался знаменитый советский актер

Роман Громадский не пережил инсульт / Соцсети

В России умер легендарный советский и российский актер театра и кино Роман Громадский, сообщает РЕН ТВ.

По словам его сына, причиной смерти актера стал инсульт. Он ушел из жизни на 81 году.

Роман Громадский всю свою жизнь посвятил творчеству. Он профессиональный актер, на счету которого множество ролей на сцене театра и в кино.

Дебютировал артист в 1966 году в фильме "Снег среди лета".

Не меньшую славу ему принесли картины "Сонька Золотая ручка", "Блокада", "Похороните меня за плинтусом", "Двое из ларца" и другие, а также роль в первых шести сезонах сериала Ментовские войны.

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С 1994 года был преподавателем, а также деканом и советником ректора в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Напомним, ранее умерла известная российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая более 100 ролей. Через несколько месяцев ей могло бы исполниться 82 года.

Также ранее стало известно, что популярная советская актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь. К этому она стремилась еще с 1993 года, когда оставив актерскую, карьеру стала послушницей. Однако вскоре вернулась в творчество.