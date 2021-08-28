УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Скончался знаменитый советский актер

28 августа 2021, 18:36
Прослушать новость
Остановить

Артист умер от инсульта. Его не стало в субботу, 28 августа.

Роман Громадский не пережил инсульт / Соцсети

В России умер легендарный советский и российский актер театра и кино Роман Громадский, сообщает РЕН ТВ.

По словам его сына, причиной смерти актера стал инсульт. Он ушел из жизни на 81 году.

Роман Громадский всю свою жизнь посвятил творчеству. Он профессиональный актер, на счету которого множество ролей на сцене театра и в кино.

Дебютировал артист в 1966 году в фильме "Снег среди лета".

Не меньшую славу ему принесли картины "Сонька Золотая ручка", "Блокада", "Похороните меня за плинтусом", "Двое из ларца" и другие, а также роль в первых шести сезонах сериала Ментовские войны.

Реклама

С 1994 года был преподавателем, а также деканом и советником ректора в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов.

Напомним, ранее умерла известная российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая более 100 ролей. Через несколько месяцев ей могло бы исполниться 82 года.

Также ранее стало известно, что популярная советская актриса Екатерина Васильева ушла в монастырь. К этому она стремилась еще с 1993 года, когда оставив актерскую, карьеру стала послушницей. Однако вскоре вернулась в творчество.

viber
новости России российские актеры
Сейчас вы просматриваете новость «Скончался знаменитый советский актер». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В Украине похолодает до +4: синоптики назвали датуВ Украине похолодает до +4: синоптики назвали дату Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травмГороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадкаДеменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка Самые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастьеСамые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастье Почему решение суда по Северному потоку-2 не вернет российский газ в украинскую ГТСПочему решение суда по Северному потоку-2 не вернет российский газ в украинскую ГТС

Последние новости

19:00

Выяснилось, будут ли прививать от коронавируса детей

18:36

Скончался знаменитый советский актер

18:32

В МОЗ рассказали, когда лекарства будут продавать по е-рецепту

17:59

Россия хочет сорвать встречу Зеленского и Байдена: в ТКГ прокомментировали обстрелы в Авдеевке Видео

17:20

Люди массово покидают город: на Новый Орлеан надвигается сильнейший ураган в истории США

Реклама
16:56

Ореховый Спас 2021: что нельзя делать и приметы на 29 августа Видео

16:52

В Харькове зафиксирована смертельно опасная инфекция Видео

16:19

Смертельная авария в Харькове: машина сбила наездницу, лошадь погибла Видео

16:07

Избитый танцор Дорофеевой откровенно рассказал о своей сексуальной ориентации

16:02

Придется делиться: как Газпром будет обходить запрет суда оператору СП-2

16:00

Гороскоп на 29 августа для всех знаков Зодиака: козни недругов, денежные бонусы или служебный роман Видео

15:59

"Эффективный механизм защиты": Кузин назвал сроки, когда могут отменить ношение масок Видео

15:10

До конца года в Украине взлетят цены на молочку

15:07

В Киеве мужчина выпал с 8 этажа, а затем забросал копов камнями

14:39

"Вакцина от Novavax ещё не зарегистрирована нигде в мире": Минздрав разрывает контракт с Индией Видео

14:27

Всех вывезти не смогли: Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана Видео

14:00

В Австралии мужчина выстроил овец "сердечком" в память о покойной тетке Видео

13:01

"Плясали, поднимая тучи пыли": в Крыму россияне заставили балерин танцевать возле танков Видео

13:01

Боевики из минометов обстреляли Авдеевку, Укрзализныця ограничила движение поездов на Донбассе

12:23

Паралимпиада-2020: украинские пловцы завоевали еще два "золота" Видео

Реклама
11:49

Ученые предупредили об осложнении у каждого второго переболевшего COVID-19

11:44

Бабье лето в октябре и почти зима в ноябре: народный синоптик дал прогноз погоды на осень в Украине Видео

11:43

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование

11:20

Неудачник месяца: что сулит Овну гороскоп на сентябрь 2021

11:07

В авторитетном западном банке рассказали, что грозит украинской экономике

10:49

Гороскоп на 28 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, выигрыш или риск травм Видео

10:45

Тренер покупал даже вещи: Ирина Коляденко объяснила, почему подарила новую квартиру своему наставнику Видео

10:07

Как понимать заявление Минфина, что 40-летних оставят без пенсий мнение

10:03

Украинец Данилюк завоевал серебро в толкании ядра на Паралимпиаде-2020

09:43

Как следует промочит осадками: прогноз погоды в Украине на последние дни лета Видео

09:05

Встреча Зеленского и Байдена: в Белом доме уточнили дату саммита и темы переговоров

08:47

В Днепре девушки-модели рекламировали одежду в гробах: фото

08:24

Коронавирус в Украине 28 августа: за сутки выявлено 2082 новых больных

07:52

США даст Украине 60 млн долларов: на какие цели пойдут деньги Видео

07:45

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: приметы и запреты

06:16

Настя Ивлеева без лифчика засветила оголенное тело на откровенных селфи

05:15

Эксперт развеял популярные мифы о хлебе, в которые стоит перестать верить

05:06

Мир постигнет катастрофа: ученые подтвердили апокалиптические последствия деятельности человечества Видео

04:40

Война из-за Крыма: эксперт спрогнозировал асимметричный удар НАТО по РФ в Черном море Видео

04:15

Успение Пресвятой Богородицы 2021: обычаи, магия дня, поздравления и открытки

Реклама
03:53

Названы пять самых бесполезных диет Видео

03:45

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман

03:42

Врач объяснил, чем опасна нехватка магния в теле и как ее избежать

03:23

Как отличить украинцев от русских: Ницой назвала главный признак Видео

03:00

Салат от 100 болезней: суперский рецепт от диетолога

02:46

Антикоронавирусный помидор: в Узбекистане выращивают томаты с вакциной против COVID-19 Видео

02:44

"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото

01:55

Новая волна COVID-19 уже началась: врач дал неожиданный прогноз по локдауну в Украине Видео

01:13

Почему людям нужно есть семечки - ответ гастроэнтеролога

27 августа, пятница
23:58

Как табачный дым влияет на здоровье детей: новое исследование Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять