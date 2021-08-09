Умерла звезда сериала Моя прекрасная няня

Умерла Татьяна Жукова-Киртбая / 7 дней

На 82 году жизни умерла известная российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая более 100 ролей.

Через несколько месяцев ей могло бы исполниться 82 года. О смерти актрисы сообщили на сайте театра, в котором она работала с 1992 года.

Татьяна Жукова-Киртбая, которая снялась в таких известных ситкомах, как Папины дочки, Моя прекрасная няня, а также в фильме Москва слезам не верит продолжала сниматься вплоть до своей смерти.

О причине смерти пока не сообщают.

Биография Татьяны Жуковой-Киртбай

Татьяна Жукова-Киртбая выбрала актерскую профессию еще в юности. Во время учебы в школе будущая актриса посещала студию театрального режиссера Сергея Штейна, а возрасте 23 лет закончила ГИТИС.

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После выпуска Татьяна Жукова-Киртбая присоединилась к труппе театра Красный Факел, а в 1966 году стала актрисой Театра на Таганке. Параллельно с театральной деятельностью актриса активно снималась в сериалах и кино.

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Среди самых ее известных ролей: Евфросинья Петровна Жихарева в комедийном ситкоме Папины дочки, баба Сима в ситкоме Моя прекрасная няня, работница химчистки Полина в фильме Москва слезам не верит.

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