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Умер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита Валерий

3 июня 2021, 11:59

Актер Шептекита Валерий умер в киевской больнице.

Шептекита Валерий
Шептекита Валерий / molodyytheatre.com/

В Киеве после госпитализации из-за коронавируса умер украинский актер кино и театра Шептекита Валерий.

Он долго болел коронавирусом, сообщили главреду источники в Молодом театре.

Валерий проживал один, и у него не было так много родственников или друзей, чтобы регулярно его проведывать.

Он заболел коронавирусом, и долго не появлялся на работе, поэтому его обнаружили коллеги и друзья, когда пришли домой к актеру.

Валерий находился в тяжелом состоянии, его сразу же госпитализировали в киевскую больницу. Он попал в реанимацию и после лечения ему стало становиться лучше.

Но потом наступило резкое ухудшение, и актер умер.

Валерий Шептекита - биография

Валерий родился 20 декабря 1940 в городе Тлумач Ивано-Франковской области.

В 27 лет он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.

После этого посвятил свою жизнь искусству - работал в театрах Ровно, Донецка, Сум, Черновцов, Львова. За это время в его творчестве насчитывается около 120 ярких ролей.

В Киев, в Молодой театр Валерий Иванович пришел опытным актером, был одним из старейших актеров.

Именно Валерий Шептекита начал определенную шкалу художественных ориентиров, которая во многом определила художественные принципы Молодого театра.

В 2006 году стал Народным артистом Украины.

Валерий Шептекита - фильмография

  • Королева дорог – 2021
  • Папик – 2019-2021
  • Я, ты, он, она – 2018
  • Бестселлер по любви – 2016
  • 25- час – 2016
  • Никонов и Ко – 2015–
  • Непрухи – 2010–
  • Приблуда – 2007
  • Девять жизней Нестора Махно – 2007
  • Смерть Шпионам – 2007
  • Опер Крюк – 2007
  • Богдан-Зиновий Хмельницкий – 2006
  • Театр обреченных - 2006
  • Первое правило королевы – 2006
  • Старая подруга – 2006
  • Золотые парни – 2005
  • Сумасбродка – 2005-

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