Умер звезда сериала Папик, знаменитый украинский актер Шептекита Валерий

Актер Шептекита Валерий умер в киевской больнице.
В Киеве после госпитализации из-за коронавируса умер украинский актер кино и театра Шептекита Валерий.
Он долго болел коронавирусом, сообщили главреду источники в Молодом театре.
Валерий проживал один, и у него не было так много родственников или друзей, чтобы регулярно его проведывать.
Он заболел коронавирусом, и долго не появлялся на работе, поэтому его обнаружили коллеги и друзья, когда пришли домой к актеру.
Валерий находился в тяжелом состоянии, его сразу же госпитализировали в киевскую больницу. Он попал в реанимацию и после лечения ему стало становиться лучше.
Но потом наступило резкое ухудшение, и актер умер.
Валерий Шептекита - биография
Валерий родился 20 декабря 1940 в городе Тлумач Ивано-Франковской области.
В 27 лет он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого.
После этого посвятил свою жизнь искусству - работал в театрах Ровно, Донецка, Сум, Черновцов, Львова. За это время в его творчестве насчитывается около 120 ярких ролей.
В Киев, в Молодой театр Валерий Иванович пришел опытным актером, был одним из старейших актеров.
Именно Валерий Шептекита начал определенную шкалу художественных ориентиров, которая во многом определила художественные принципы Молодого театра.
В 2006 году стал Народным артистом Украины.
Валерий Шептекита - фильмография
- Королева дорог – 2021
- Папик – 2019-2021
- Я, ты, он, она – 2018
- Бестселлер по любви – 2016
- 25- час – 2016
- Никонов и Ко – 2015–
- Непрухи – 2010–
- Приблуда – 2007
- Девять жизней Нестора Махно – 2007
- Смерть Шпионам – 2007
- Опер Крюк – 2007
- Богдан-Зиновий Хмельницкий – 2006
- Театр обреченных - 2006
- Первое правило королевы – 2006
- Старая подруга – 2006
- Золотые парни – 2005
- Сумасбродка – 2005-