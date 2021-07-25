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Умер один из основателей "Ласкового мая" и "Руки вверх"

25 июля 2021, 13:20

Российский артист умер после длительной борьбы с болезнью.

Алексей Мускатин
Алексей Мускатин / instagram.com/muskatin_aleksey/

Музыкальный продюсер и организатор концертов Алексей Мускатин 24 июля умер на 60-м году жизни.

Продюсер Андрей Разин рассказал, что Мускатин умер от рака крови. Коллеги пытались ему помочь, собирали деньги на операцию, но, увы, это не дало никаких результатов.

"Леша до последних дней, я с ним недавно разговаривал буквально перед операцией, чувствовал себя хорошо... Я его подбадривал, но врачи не смогли ему помочь", - поделился Разин.

Он рассказал, что именно благодаря Мускатину вошел в шоубизнес, и добился успеха с Ласковым маем и всеми своими остальными проектами.

"Мы будем всегда его помнить, ведь благодаря ему, была создана группа Ласковый май. Благодаря ему, Юра Шатунов и все артисты, которые приезжали в Москву, находили тепло и уют. Лёша, мы будем всегда тебя помнить. Группа Ласковый май, Дискотека Союз и все твои друзья-артисты скорбят. Алексей был уникальным продюсером. Одним из лучших продюсеров нашей страны. Царствие ему Небесное", - добавил Разин.

Разин добавил, что считает Мукатина лучшим из своих коллег. Именно он помог получить "Ласковому маю" первые свидетельства на право гастрольного коллектива.

ласковый май Андрей Разин новости шоу бизнеса
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