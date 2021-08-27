Знаменитая советская актриса ушла в монастырь

Екатерина Васильева приняла постриг / Telegram

Советская и российская актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла постриг. Об этом в своем Telegram-канале сообщила ее коллега Мария Шукшина.

"Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, ее сын - священник в Храме Святого Николая Чудотворца на Трех Горах", - написала Шукшина и добавила к тексту фото Екатерины в ее новом облике. 76-летняя Васильева предстала в монашеской одежде со свечой, иконкой и букетом лилий в руках.

Екатерина Васильева - бывшая артистка театра Ермоловой, Современника, МХАТа и многих других. На счету актрисы несколько десятков ролей в кинолентах. Среди самых популярных - Чародеи, Год теленка, Визит дамы, Обыкновенное чудо, Графиня де Монсоро, Соломенная шляпка.

Стоит отметить, что это не первый шаг Васильевой на пути к монашеской жизни. Еще в 1993 году она оставила актерство и ушла в послушницы. Но спустя несколько лет вернулась к творчеству.

Напомним, ранее на 82 году жизни умерла известная российская актриса Татьяна Жукова-Киртбая, сыгравшая более 100 ролей. Через несколько месяцев ей могло бы исполниться 82 года.

Также ранее в Киеве после госпитализации из-за коронавируса умер украинский актер кино и театра Шептекита Валерий.