Умер известный украинский музыкант

Причина смерти не разглашается.
В Украине умер профессор Музыкальной академии имени Петра Чайковского, дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко. Грустной новостью в Instagram поделилась Национальная опера.
"Один из лучших дирижеров современности - Аллин Григорович Власенко вышел на свет. Три года назад маэстро отметил 60-летие творческой деятельности", - говорится в сообщении.
Что стало причиной смерти дирижера - неизвестно.
Он скончался в 83 года.
Главное из жизни Власенко
Дирижер, заслуженный деятель искусств Украинской ССР, народный артист Украины, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского родился 30 июня 1938 года в Челябинске, Россия.
В 1966 году он стал дирижером Государственного симфонического оркестра Украины.
Позже преподавал в Киевской государственной консерватории и даже сформировал собственную дирижерскую школу.
В его репертуаре Власенко более 50 спектаклей.
Напомним, ранее в России умер 42-летний актер из сериала Воронины - Михаил Зубов.
Также ранее внезапно умер звезда "Ночного дозора" Игорь Савочкин.
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