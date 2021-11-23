Умер известный украинский музыкант

Аллин Власенко умер в 83 года / instagram.com/nationaloperaukraine

В Украине умер профессор Музыкальной академии имени Петра Чайковского, дирижер Национальной оперы Украины Аллин Власенко. Грустной новостью в Instagram поделилась Национальная опера.

"Один из лучших дирижеров современности - Аллин Григорович Власенко вышел на свет. Три года назад маэстро отметил 60-летие творческой деятельности", - говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти дирижера - неизвестно.

Он скончался в 83 года.

Главное из жизни Власенко

Дирижер, заслуженный деятель искусств Украинской ССР, народный артист Украины, профессор Национальной музыкальной академии имени Петра Чайковского родился 30 июня 1938 года в Челябинске, Россия.

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В 1966 году он стал дирижером Государственного симфонического оркестра Украины.

Позже преподавал в Киевской государственной консерватории и даже сформировал собственную дирижерскую школу.

В его репертуаре Власенко более 50 спектаклей.

Напомним, ранее в России умер 42-летний актер из сериала Воронины - Михаил Зубов.

Также ранее внезапно умер звезда "Ночного дозора" Игорь Савочкин.

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