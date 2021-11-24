Леся Никитюк в обольстительном образе показала свое ложе

Никитюк показала свое ложе / instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая, звезда шоу Орел и Решка и Кто сверху Леся Никитюк показала поклонникам свою спальню. Фото появились в Instagram.

Она позировала, сидя за столом. Леся рассматривала новое украшение - ожерелье, которое подчеркивало ее глубокое декольте.

А позади звезды открывался вид на роскошную спальню в классическом стиле.

В частности, поклонники увидели огромную кровать с балдахинами и белыми простынями.

Никитюк уложила прямые волосы в низкий хвост и сделал нежный макияж.

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Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.

Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.

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