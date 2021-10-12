"Леся Ивановна, ну вы даете": Никитюк в коже похвасталась декольте крупным планом

Лемя Никитюк примеряла образ женщины-кошки / instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась новым образом в черном кожаном костюме.

Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой. Телеведущая даже запустила собственный проект "Ле Маршрутка". На своей страничке в Instagram знаменитость регулярно делится со своими поклонниками не только рабочими моментами, но и снимками и видео личной жизни.

На этот раз Леся снялась в рекламе, примеряв смелый образ.

"Только меня должен показывать телевизор и только этот жемчуг вы должны носить! Л. И. Кашпировская", — написала телеведущая в подписи к посту.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

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Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Такой образ вызвал ободрительную реакцию ее поклонников.

"Мода на жемчуг возвращается?", "Леся Ивановна, ну вы даете. Вы настоящая кошка", "Просто супер", "Леся, как ты мне говорила, итс перфект", "Круто, куда там Холли Берри - "Женщине-кошке", наша лучше", - писали в комментариях под снимками.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк опубликовала новые фотографии и в очередной раз вызвала восхищение у своих поклонников, которые были в восторге от ее идеальной фигуры и стройных ног.