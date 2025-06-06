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Курс на естественность: 51-летняя Кейт Мосс пришла на модную вечеринку без макияжа

Анна Подгорная
6 июня 2025, 01:30
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Мосс, всегда в ярких нарядах и с "боевой раскраской", приятно удивила публику.
Кейт Мосс
Кейт Мосс сейчас - как выглядит модель без макияжа / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Кейт Мосс изменила своим бьюти-привычкам
  • В свет звезда вышла в сдержанном образе и без косметики

Британская супермодель Кейт Мосс была звездой подиумов в девяностых, когда в фэшн-индустрии были в моде бледные лица, яркие макияжи и болезненная худоба. Мосс, чья характерная внешность и без того приковывала взгляды, была королевой модных показов и самых громких вечеринок.

И первое, и второе есть в жизни Кейт Мосс и сегодня. Но теперь супермодель решила удивлять публику по-другому. К примеру, как сообщает издание Daily Mirror, во вторник 51-летняя звезда подиумов явилась на светское мероприятие без макияжа, поддержав тренд Памелы Андерсон на натуральность.

видео дня

В Лондоне состоялась громкая вечеринка по случаю 70-летия популярного фэшн-парикмахера Сэма Макнайта. Почтить юбиляра пришла и Кейт Мосс. Правда, в совершенно необычном для себя образе - с волосами, собранными в элегантный пучок на затылке, без капли косметики, в темном платье с блестками и в сдержанных золотых серьгах.

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Кто такая Кейт Мосс

Кейт Мосс - британская супермодель и актриса. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.

По данным Википедии, она получила пристальное внимание СМИ за свой праздный образ жизни. Обвинения в употреблении наркотиков, начавшиеся в конце 2005 года, повлекли за собой отказ многих дизайнеров работать с ней. Однако, позднее с Мосс были сняты все обвинения, и она снова вернулась в профессию.

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