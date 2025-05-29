Впервые за полгода: Барака и Мишель Обаму застукали вместе на фоне слухов о разводе

44-ый президент США и его первая леди попались на свидании.

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Барак и Мишель Обама развод - супруги сходили на свидание в Нью-Йорке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

Вкратце:

Бараку и Мишель Обаме приписывают проблемы в отношениях

Недавно пара впервые за 6 месяцев попала в объективы папарацци вместе

Барак и Мишель Обама, некогда образец идеальной семьи, в последнее время попадают под пристальное внимание папарацци - паре упорно приписывают проблемы в браке и даже развод. Мишель слухи отрицала, дескать перестала появляться с мужем на публике лишь потому, что решила заниматься тем, что действительно нравится именно ей, а не быть просто улыбчивым приложением к Бараку. Это, по словам Обамы, совершенно не является признаком распада ее отношений с мужем.

Однако словам бывшей первой леди США стали верить лишь недавно - после того, как в Сети появились совместные фото Мишель и Барака после романтического свидания. Впервые за шесть месяцев.

видео дня

Кадры опубликовало издание Page Six. На них запечатлена чета Обама на выходе из ресторана гостиницы Лоуэлл в Нью-Йорке. Фото были сделаны во вторник вечером. На пальце Мишель заметили обручальное кольцо, и выглядела на снимках жена Барака Обамы весьма счастливой.

Michelle and Barack Obama spotted on romantic NYC dinner date after squashing split rumors https://t.co/KQmXjxRwtrpic.twitter.com/zTINkzwDxb — Page Six (@PageSix) May 28, 2025

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Ранее Главред рассказывал, что Бен Аффлек, который недавно вновь стал холостяком, ревнует свою бывшую девушку Ану де Армас к другому голливудскому актеру - Тому Крузу.

Также в западных СМИ появились слухи о том, что 64-летний голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на 31-летней продавщице смузи, с которой встречался до этого 8 лет.

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Мишель Обама - что о ней известно? Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

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