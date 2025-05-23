64-летний голливудский актер тайно женился на 31-летней продавщице смузи

Супруги попали в объективы папарацци, заметивших на их безымянных пальцах обручальные кольца.

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Дэвид Духовны тайно женился / коллаж: Главред, фото: скриншот с Celebrity News

Кратко:

Роман Духовны и Пендлберри начался в 2017 году

С конца 90-х по 2014 год Духовны был женат на актрисе Теа Леони

Голливудский актер Дэвид Духовны тайно женился на своей возлюбленной Моник Пендлберри. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Супруги попали в объективы папарацци, заметивших на их безымянных пальцах обручальные кольца. До этого журналисты предполагали, что 64-летний актер снова одинок, поскольку возлюбленных не видели вместе на публике с 2023 года.

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Роман Духовны и Пендлберри начался в 2017 году. Пара познакомилась в заведении, принадлежащем другу актера, где девушка продавала органические соки и смузи. Жена звезды "Секретных материалов" и "Блудливой Калифорнии" младше него на 33 года.

С конца 90-х Духовны был женат на актрисе Теа Леони, в этом браке на свет появились двое детей. В 2014-м супруги развелись. Сообщалось, что причиной разлада в семье стала сексуальная зависимость актера.

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Кто такой Дэвид Духовны Дэвид Духовны - американский актер, писатель, сценарист, продюсер, режиссер и музыкант. Двукратный обладатель премии "Золотой глобус" (1997, 2008) за роли агента Фокса Малдера в телесериале "Секретные материалы" и писателя-ловеласа Хэнка Муди в телесериале "Блудливая Калифорния". Автор пяти опубликованных романов. 25 января 2016 года Дэвид Духовны был удостоен именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

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