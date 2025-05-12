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Бен Аффлек ревнует бывшую девушку к Тому Крузу - детали

Анна Подгорная
12 мая 2025, 22:13
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Новый роман Аны де Армас не на шутку расстроил Аффлека.
Бен Аффлек, Ана де Армас, Том Круз
Бен Аффлек и Ана де Армас - актер ревнует бывшую к Тому Крузу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/ana_d_armas

Кратко:

  • Ана де Армас начала встречаться с Томом Крузом
  • Бен Аффлек, ее бывший бойфренд, недоволен этим романом

Американский актер Том Круз и кубино-испанская актриса Ана де Армас в начале мая перестали скрывать роман, слухи о котором стали ходить еще в феврале 2025 года. Близкое окружение артистов отметило, что, вопреки четверти века разницы в возрасте, Ане и Тому очень комфортно вместе.

Увы, порадоваться за влюбленных могут далеко не все. К примеру, как сообщает Daily Mail, Бен Аффлек, бывший бойфренд актрисы, ревнует ее к новому влиятельному партнеру.

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Ана де Армас и Бен Аффлек встречались с 2019 по 2021 год. По слухам, расставание было инициативой актрисы - камнем преткновения стала публичность Аффлека. Де Армас любит уединение, которое и нашла в компании Тома Круза - не менее популярного, чем Бен, но такого же затворника, как сама Ана.

"Бен - в некотором роде ревнивец, да. Ему очень нравилась Ана, а потом она ушла и оставила его в расстроенных чувствах. Поэтому видеть, как она счастлива с его другом, для него довольно странно", - сообщает источник.

Ана де Армас
Бен Аффлек и Ана де Армас - актер ревнует бывшую к Тому Крузу / instagram.com/ana_d_armas

Также он добавил, что над Аффлеком из-за это ситуации по доброму посмеиваются друзья: предлагают Бену закрутить роман с бывшей женой Тома Круза, актрисой Кэти Холмс, чтобы отомстить за Ану де Армас.

Кэти Холмс
Кэти Холмс была женой Тома Круза с 2006 по 2012 годы / ua.depositphotos.com

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Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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