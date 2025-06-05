В слезах и под капельницей: с Наталкой Денисенко случилось несчастье

Денисенко показала, как переживает трудные времена.

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Наталка Денисенко новости - актриса пожаловалась на плохое самочувствие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Кратко:

Наталка Денисенко оказалась под капельницей

Звезда рассказала, как использует свой жизненный опыт для работы

Украинская актриса Наталка Денисенко сейчас переживает не наилучший этап в своей жизни. Это вероятно, связано с ее недавним разводом с актером и воином Андреем Фединчиком. Пара была вместе 8 лет.

Сегодня артистка попала в больницу. Об этом она сообщила в своем блоге в Instagram. Она выложила видео, где можно заметить, что в ее руку вставлена капельница. В глазах Денисенко стоят слезы, губы трясутся.

видео дня

Наталка рассказала, что сняла ролик для себя из-за актерской привычки - позже, когда все придет в норму, она изучит его, чтобы иметь возможность когда-то повторить эмоции в кадре. "Сижу на капельнице, плачу и думаю, как актриса: надо снять, посмотреть, как течет слеза и как я выгляжу в состоянии "полный капец", и делаю вид, что "все ок", чтобы потом такое сыграть в кино", - поделилась актриса.

Наталка Денисенко новости - актриса пожаловалась на плохое самочувствие / instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко новости - актриса пожаловалась на плохое самочувствие / instagram.com/natalka_denisenko

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Ранее Главред рассказывал, что Надя Дорофеева оказалась под капельницей. Певица опубликовала фото из больничной палаты и пожаловалась на плохое самочувствие.

Также музыкальный продюсер и исполнитель Потап засветился в свадебном платье и фате - артист показал женскую версию себя в образе белокурой невесты.

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Кто такая Наталка Денисенко? Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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