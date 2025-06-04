"Хорошенькая киса": Потап засветился в свадебном платье и фате

Кратко:
- Потап показал себя в образе невесты
- В комментариях поклонники не поскупились на эмоции
Музыкальный продюсер и исполнитель Потап недавно открыл для публики новое творческое альтер эго по имени Slavic Balagan, и теперь активно продвигает его в социальных сетях. Ради этого артист готов примерить порой весьма странные образы.
К примеру, в своем блоге в Instagram и TikTok Потап появился в свадебном луке. Картинка, вероятно, сгенерирована искусственным интеллектом.
"Переодевание" Потапенка приняло весьма неожиданные повороты - в кадре он позирует в образе невесты: со светлыми волосами, уложенными в локоны, в белой фате и платье с кружевным лифом и бретелями, а также с легким макияжем.
Примечательно, что в комментариях артиста в таком наряде приняли очень благосклонно, и даже делали комплименты.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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