"Хорошенькая киса": Потап засветился в свадебном платье и фате

Женихом Потапу доводилось бывать уже дважды, а вот невестой - впервые.

https://stars.glavred.info/horoshenkaya-kisa-potap-zasvetilsya-v-svadebnom-plate-i-fate-10670654.html Ссылка скопирована

Потап сейчас - Алексей Потапенко удивил Сеть фото в свадебном платье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Кратко:

Потап показал себя в образе невесты

В комментариях поклонники не поскупились на эмоции

Музыкальный продюсер и исполнитель Потап недавно открыл для публики новое творческое альтер эго по имени Slavic Balagan, и теперь активно продвигает его в социальных сетях. Ради этого артист готов примерить порой весьма странные образы.

К примеру, в своем блоге в Instagram и TikTok Потап появился в свадебном луке. Картинка, вероятно, сгенерирована искусственным интеллектом.

видео дня

"Переодевание" Потапенка приняло весьма неожиданные повороты - в кадре он позирует в образе невесты: со светлыми волосами, уложенными в локоны, в белой фате и платье с кружевным лифом и бретелями, а также с легким макияжем.

Потап сейчас - Алексей Потапенко удивил Сеть фото в свадебном платье / instagram.com/realpotap

Примечательно, что в комментариях артиста в таком наряде приняли очень благосклонно, и даже делали комплименты.

Реакция в Сети на Потапа в свадебном платье / tiktok.com/@potapreal

Реакция в Сети на Потапа в свадебном платье / tiktok.com/@potapreal

Реакция в Сети на Потапа в свадебном платье / tiktok.com/@potapreal

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинскую актрису Ирму Витовскую "похоронили" в Сети - звезда эмоционально отреагировала жесткий фейк о себе.

Также ведущая 1+1 Наталья Островская рассказала о страхе не иметь детей, как его преодолела, и почему скрывает мужа - отца своей единственной дочери Агаты.

Читайте также:

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред