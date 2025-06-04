Ирму Витовскую "похоронили" в Сети - бурная реакция актрисы

Кратко:
- В Сети появилось видео о смерти Ирмы Витовской
- Сама актриса, живее всех живых, опровергла эту новость
- Близкие звезды поддержали ее пожеланиями долгих лет жизни
Украинская актриса Ирма Витовская попала в весьма неприятную ситуацию: увидеть, как тебя "хоронят" при жизни - не самые приятные ощущения. Увы, именно такое приключение выпало на долю артистки.
В своем блоге в Facebook опубликовала скриншот с Youtube: на превью видео красовалось черно-белое фото Витовской с сообщением о ее смерти. Актриса отметила, что это - фейк и неправда, а тех, кто подобный контент выпускает про еще живых людей, назвала извергами.
"Вот скажите, какими надо быть извергами, чтобы публиковать подобное... Я-то переживу, но у меня есть родители, друзья, старенькие родственники... Если из них бы кто-то получил удар от такой новости? И не боятся же бумеранга, скоты", - пишет Ирма Витовская.
Поклонники и друзья поддержали актрису в комментариях и отметили, что такие неприятные моменты стоит воспринимать, как приметы на долгую и счастливую жизнь, которой и пожелали Витовской неоднократно.
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Кто такая Ирма Витовская?
Ирма Витовская - украинская актриса кино, театра и озвучки. Заслуженная артистка Украины (2016). Служит в Киевском академическом Молодом театре с 1998 года. Активистка, участница благотворительных сборов на нужды украинских защитников и социально-общественной программы "Дети улицы", член движения "StopБіль". Наиболее известна по ролям в сериале "Леся+Рома" и в фильме "Мої думки тихі".
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