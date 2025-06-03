Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

Кратко:
- Леся Матвеева рассталась с мужем
- Как она об этом сообщила
Украинская известная ведущая и Мисс Украина-2004 Леся Матвеева рассказала, что развелась с ресторатором Валерием Созановским после 7 лет отношений.
На своей странице в соцсетях Матвеева отметила, что разошлась с мужем мирно и они остались друзьями.
"Мы собрали много особых моментов, которые навсегда остаются в нашей истории. В которые можно возвращаться мысленно, вспоминать за дружеским кофе и рассказывать нашей Сане, которую мы продолжаем воспитывать вместе. Одно из проявлений любви – умение отпускать друг друга, когда понимаешь, что вам больше не по пути. Оставаясь при этом друзьями и поддержкой", - написали Леся и Валерий.
А вот причину развода пара не назвала, также они воспитывают общую дочь, которая родилась в 2019 году.
Напомним, в 2006 году Матвеева вышла замуж за Льва Парцхаладзе, в браке у них родилось двое детей – сын Егор и дочь Ангелина, но в 2016 они развелись.
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Кто такая Леся Матвеева?
Леся Матвеева - украинская практическая психолог, психоаналитик, консультант по личностному развитию и эффективности, член Национальной психологической ассоциации (НПА), ведущая и эксперт программа "Не лги мне" на телеканале LIVE. Специалист по модификации образа жизни, член комитета психологической безопасности бизнеса в АПКБУ (Ассоциация Профессионалов Безопасности Украины), блоггер и колумнистка. В прошлом – эксперт и телеведущая канала "1+1".
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