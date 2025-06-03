Известная украинская ведущая развелась с мужем - что произошло

Леся Матвеева прокомментировала происшедшее.

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Леся Матвеева - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Матвеева

Кратко:

Леся Матвеева рассталась с мужем

Как она об этом сообщила

Украинская известная ведущая и Мисс Украина-2004 Леся Матвеева рассказала, что развелась с ресторатором Валерием Созановским после 7 лет отношений.

На своей странице в соцсетях Матвеева отметила, что разошлась с мужем мирно и они остались друзьями.

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"Мы собрали много особых моментов, которые навсегда остаются в нашей истории. В которые можно возвращаться мысленно, вспоминать за дружеским кофе и рассказывать нашей Сане, которую мы продолжаем воспитывать вместе. Одно из проявлений любви – умение отпускать друг друга, когда понимаешь, что вам больше не по пути. Оставаясь при этом друзьями и поддержкой", - написали Леся и Валерий.

Леся Матвеева с бывшим мужем / фото: скрин instagram, Леся Матвеева

А вот причину развода пара не назвала, также они воспитывают общую дочь, которая родилась в 2019 году.

Дочь Матвеевой и Созановского / фото: instagram.com, Леся Матвеева

Напомним, в 2006 году Матвеева вышла замуж за Льва Парцхаладзе, в браке у них родилось двое детей – сын Егор и дочь Ангелина, но в 2016 они развелись.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такая Леся Матвеева? Леся Матвеева - украинская практическая психолог, психоаналитик, консультант по личностному развитию и эффективности, член Национальной психологической ассоциации (НПА), ведущая и эксперт программа "Не лги мне" на телеканале LIVE. Специалист по модификации образа жизни, член комитета психологической безопасности бизнеса в АПКБУ (Ассоциация Профессионалов Безопасности Украины), блоггер и колумнистка. В прошлом – эксперт и телеведущая канала "1+1".

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