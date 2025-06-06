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Не должна оправдываться: Санина рассказала, как ее муж выехал из Украины

Алена Кюпели
6 июня 2025, 12:10
251
Юлия Санина ответила на хейт одной из пользовательницы социальных сетей.
Юлия Санина
Юлия Санина ответила на хейт/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Кратко:

  • Почему Санина не собирается оправдываться за своего мужа
  • О чем она сообщила телеведущему

Украинская известная певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина ответила на вопрос о том, как ее мужу удалось выехать из Украины во время полномасштабного вторжения России в Украину и военного положения в стране.

Как рассказала певица проекту "20:23", они выехали за границу еще до начала полномасштабного вторжения.

Юлия Санина ответила на хейт
Юлия Санина ответила на хейт / Скриншот YouTube

"Кто давно подписан на меня в Instagram знают, что мы выехали из Украины еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Наша семья решила остаться за границей, у нас была такая возможность. Я каждый день благодарю бога за то, что ни я, ни мой ребенок, ни семья нет видели того ужаса - начала полномасштабного вторжения и не видим его до сих пор", - говорит она.

Юлия Санина ответила на хейт
Юлия Санина ответила на хейт / Скриншот YouTube

По ее словам, они действительно живут за границей и продолжают делать творчество, музыку, продолжают выступать и собирать деньги, и перечислять их в Украину на те подразделения, о которых они заботятся.

Юлия Санина ответила на хейт
Юлия Санина ответила на хейт / Скриншот YouTube

"Такое чувство, что мы должны за что-то оправдываться, а оправдываться не за что", - добавляет она.

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Ранее Главред писал о том, что Санина поделилась, что в прошлом году провела на гастролях примерно 200 дней. В интервью для издания "Ти Київ" Санина также рассказала о выходе нового альбома.

Ранее также стало известно о том, что пиар-менеджер украинской группы The Hardkiss Егор Кирьянов сообщил, что прекращает работу с коллективом.

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Кто такая Юлия Санина?

Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

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