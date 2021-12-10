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Таисия Повалий показала обновленное лицо после уколов красоты

10 декабря 2021, 20:04
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Как сейчас выглядит 57-летняя певица.

В честь Дня рождения Таисия Повалий показала, как выглядит после уколов красоты / instagram.com/tpovaliyofficial

10 декабря певица Таисия Повалий отметила очередное восемнадцатилетие.

Весь день артистка принимала поздравления по случаю своего 57 Дня рождения. Впрочем, она и сама не забыла поздравить себя с этим значимым праздником.

На своей страничке в Instagram Повалий выложила свой фотопортрет крупным планом. Она без смущения признала наличие уколов красоты и с гордостью продемонстрировала всем свое обновленное лицо.

"57!!!! Ну и что, что уколы красоты на лице)) Зато как выгляжу ❤️❤️❤️", - подписала фото певица.

Кроме фанатов, которые желали Повалий долгих лет, здоровья и новых хитов, к поздравлениям присоединились певица Валерия, актриса Ольга Сумская и любимый дизайнер и друг Аллы Пугачевой Игорь Гуляев.

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Таисия Повалий отметила своей 57-летие фотографией в роскошном образе / instagram.com/tpovaliyofficial

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Ранее певица Ирина Билык снялась для нового клипа в пальто на голое тело.

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