Раскрыты последние слова диджея Avicii перед самоубийством

Тим 'Avicii' Берглинг (8 сентября 1989 - 20 апреля 2018) / instagram.com/avicii

Шведский диджей Тим Берглинг (псевдоним - Avicii) окончил жизнь самоубийством 20 апреля 2018 года. Обстоятельства смерти всемирно известного музыканта с того момента обросли множеством слухов.

Некоторые из них опровергнет книга Манса Мосессона "Тим - официальная биография Авичи". При ее написании автор использовал дневники музыканта и интервью с его близкими людьми.

Так ему удалось пролить свет на то, как проходили последние дни Авичи.

В 2015 году музыкант начал борьбу со своей зависимостью от алкоголя и болеутоляющих препаратов. Его семья провела для него интервенцию, и отправила в реабилитационный центр.

В последствии он вспоминал свое лечение так: "Те дни в больнице были самыми спокойными, свободными от тревог и стрессов, которые я помню за последние шесть лет, это были мои настоящие каникулы, как бы удручающе это ни звучало".

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Чтобы поддерживать трезвость Берглинг обратился к йоге, к медитациям, которые могли занимать у него несколько часов. Он полностью отключался от мира.

За день до смерти музыканта его отцу позвонил знакомый Авичи, обеспокоенный тем, что молодой человек не ест и не разговаривает, а только медитирует.

Последней записью в дневнике Тима Берглинга перед самоубийством было: "Страдания души - ее последний шаг перед перерождением".

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