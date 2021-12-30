Раскрыты последние слова диджея Avicii перед самоубийством

Предсмертные записи Тима Берглинга опубликовал его биограф.
Шведский диджей Тим Берглинг (псевдоним - Avicii) окончил жизнь самоубийством 20 апреля 2018 года. Обстоятельства смерти всемирно известного музыканта с того момента обросли множеством слухов.
Некоторые из них опровергнет книга Манса Мосессона "Тим - официальная биография Авичи". При ее написании автор использовал дневники музыканта и интервью с его близкими людьми.
Так ему удалось пролить свет на то, как проходили последние дни Авичи.
В 2015 году музыкант начал борьбу со своей зависимостью от алкоголя и болеутоляющих препаратов. Его семья провела для него интервенцию, и отправила в реабилитационный центр.
В последствии он вспоминал свое лечение так: "Те дни в больнице были самыми спокойными, свободными от тревог и стрессов, которые я помню за последние шесть лет, это были мои настоящие каникулы, как бы удручающе это ни звучало".
Чтобы поддерживать трезвость Берглинг обратился к йоге, к медитациям, которые могли занимать у него несколько часов. Он полностью отключался от мира.
За день до смерти музыканта его отцу позвонил знакомый Авичи, обеспокоенный тем, что молодой человек не ест и не разговаривает, а только медитирует.
Последней записью в дневнике Тима Берглинга перед самоубийством было: "Страдания души - ее последний шаг перед перерождением".
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