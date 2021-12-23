Принц Гарри и Меган Маркл показали шестимесячную дочь - первое фото Лилибет попало в Сеть

Вышел новый семейный портрет принца Гарри и Меган Маркл / gettyimages.com

4 июня 2021 года в США появилась на свет Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор - второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл.

Венценосные родители всячески скрывали внешность дочери, и лишь спустя пол года позволили сделать семейный портрет, на котором можно рассмотреть личико малышки Лили как следует.

На фото позирует вся семья Сассекских/Маунтбеттен-Виндзоров - принц Гарри, Меган Маркл, их старший сын Арчи (2 года) и младшая дочь Лилибет (6 месяцев). Счастливые родители широко улыбаются, держа на руках своих малышей.

Трогательная фотогорафия Семьи Сассекских была сделана британским фотографом из польского дворянского рода Алекси Любимирским. Он снимал для модных журналов вроде Harper’s Bazaar, Vogue и GQ, а также известен портретами таких знаменитостей как Дэми Мур, Бейонси, Шарлиз Тэрон, Гвинет Пэлтроу, Натали Портман и пр.

Любомирского можно считать также семейным фотографом принца Гарри и Меган Маркл. Именно он снимал официальные портреты пары на помолвке и в день свадьбы.

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В подписи к фото Алекси Любомирский подчеркнул, что снимать Сассекских для него - большая честь: "Одна из величайших радостей, которую я получаю от фотографии, - это когда я могу сфотографировать "любовь" в той или иной форме. Заслужить доверие своих объектов, позволить им раскрыться, задокументировать их связь и воплотить ее в изображение - это один из величайших даров, которые может иметь фотограф".

Принц Гарри, Меган Маркл, их старший сын Арчи и младшая дочь Лилибет / instagram.com/alexilubomirski

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Ранее Меган Маркл попала в неловкую ситуацию - в Сети считают, что она врет о своем реальном возрасте.

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