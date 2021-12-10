Ошибочка вышла: Меган Маркл уличили во лжи о ее настоящем возрасте

Сколько лет Меган Маркл на самом деле? / gettyimages.com

Герцогиня Сассекская, актриса и светская львица Меган Маркл возможно слегка приукрасила действительность - предполагается, что ее возраст выше, чем она привыкла указывать.

В Сети появилось фото электронного письма, которое Меган Маркл якобы отправляла своему бывшему секретарю по связям с общественностью Джейсону Кнауфу. В тексте герцогиня сделала несколько пометок, которые было необходимо внести в биографическую книгу В поисках свободы.

В письме Маркл указала, что на момент развода родителей ей было всего два года, ее сестре Саманте - 17 лет, а брату Томасу - 15.

Таким образом между герцогиней Сассекской и ее старшими сестрой и братом 15 и 13 лет разницы соответственно. Саманта родилась в 1964 году, Томас - в 1966. Опираясь на заявление Меган Маркл, несложно вычислить год развода их родителей - 1981 - год рождения герцогини Сассекской в официальных источниках.

Получается, что либо родители Меган Маркл развелись, как только она появилась на свет, либо актриса уменьшала свой возраст минимум на два года и сейчас ей около 42 лет, а не 40.

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Отрывок из письма Меган Маркл / https://twitter.com/SnowScottish

Возможно, все дело в актерской карьере Маркл. Ранее она в интервью для The Sun отмечала, что испытывала давление в киноиндустрии из-за возраста, когда ей исполнилось "слегка за 30". Ей нередко советовали скрывать свой настоящий возраст. Вероятно, невинная ложь для спасения карьеры затянулась на дольше, чем рассчитывала герцогиня Сассекская.

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