УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ошибочка вышла: Меган Маркл уличили во лжи о ее настоящем возрасте

10 декабря 2021, 14:28
Прослушать новость
Остановить

Актриса "прокололась" в переписке со своим помощником.

Сколько лет Меган Маркл на самом деле? / gettyimages.com

Герцогиня Сассекская, актриса и светская львица Меган Маркл возможно слегка приукрасила действительность - предполагается, что ее возраст выше, чем она привыкла указывать.

В Сети появилось фото электронного письма, которое Меган Маркл якобы отправляла своему бывшему секретарю по связям с общественностью Джейсону Кнауфу. В тексте герцогиня сделала несколько пометок, которые было необходимо внести в биографическую книгу В поисках свободы.

В письме Маркл указала, что на момент развода родителей ей было всего два года, ее сестре Саманте - 17 лет, а брату Томасу - 15.

Таким образом между герцогиней Сассекской и ее старшими сестрой и братом 15 и 13 лет разницы соответственно. Саманта родилась в 1964 году, Томас - в 1966. Опираясь на заявление Меган Маркл, несложно вычислить год развода их родителей - 1981 - год рождения герцогини Сассекской в официальных источниках.

Получается, что либо родители Меган Маркл развелись, как только она появилась на свет, либо актриса уменьшала свой возраст минимум на два года и сейчас ей около 42 лет, а не 40.

Реклама
Отрывок из письма Меган Маркл / https://twitter.com/SnowScottish

Возможно, все дело в актерской карьере Маркл. Ранее она в интервью для The Sun отмечала, что испытывала давление в киноиндустрии из-за возраста, когда ей исполнилось "слегка за 30". Ей нередко советовали скрывать свой настоящий возраст. Вероятно, невинная ложь для спасения карьеры затянулась на дольше, чем рассчитывала герцогиня Сассекская.

Читайте такжеДочь Майкла Джексона показала абсолютно обнаженное тело во время магического ритуала

Ранее певица Руслана обсудила с Алесей Бацман беременность и материнство.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Меган Маркл новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Ошибочка вышла: Меган Маркл уличили во лжи о ее настоящем возрасте». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчасПриносит в дом ссоры и беды: выбросите эту посуду прямо сейчас Листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветовЛиства будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииДоллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвации Ждите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменомЖдите аномалию: синоптик ошарашили прогнозом с неожиданным феноменом Владимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозгаВладимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозга
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
14:40

На Львовщине мужчина зарезал беременную жену и хотел покончить с собой

14:35

Зеленский рассказал о переговорах с Макроном по "Нормандии" и ТКГ: о чем договорилисьВидео

14:28

Ошибочка вышла: Меган Маркл уличили во лжи о ее настоящем возрасте

14:21

Столтенберг откровенно высказался о перспективах Нормандского формата

14:18

В Киеве авто въехало в мусоровоз, пока его владелец дрался с прохожимВидео

Реклама
14:10

Беларусь – враг №2 Украины после России, а Канада и Литва главные союзники – опросВидео

13:59

Vodafone повышает цены: когда и на сколько взвинтят тарифы

13:53

Вино и кома: медики боролись за жизнь девушки после посиделок в кафе

13:24

Бывший ухажер застрелил украинку: в Польше судят копов, не помешавших убийствуВидео

13:09

Бесплатно теперь нельзя: в Украине магазины начали продавать тонкие пакеты для продуктовВидео

13:04

Дочь Майкла Джексона показала абсолютно обнаженное тело во время магического ритуала

13:00

Гороскоп на завтра 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиВидео

12:55

Прямой диалог с Россией и подключение Турции: украинцы высказались о решении вопроса ДонбассаВидео

12:53

Планировали помолвку: на Черниговщине в ДТП погибла молодая влюбленная пара

12:49

Погода резко изменится: украинцам дали ледяной прогноз и назвали сроки

12:24

По программе Зеленского отремонтировали дорогу через Торунский перевал на высоте 941 м

12:02

Премия ТСН: стартует ежегодное голосование за номинантов "Ті, що вражають"

12:02

Катя Осадчая открыла фанатам, как выглядела в 17-летнем возрасте на подиуме модного показа

11:59

Космические платежки за отопление: украинцы взбунтовались из-за рекордных квитанцийВидео

11:58

"Хлеб и зрелища": в столичном кафе мышь ела выпечку прямо на витринеВидео

Реклама
11:57

Свежий рейтинг партий: кого готовы поддержать украинцы

11:34

Уже в пять раз дороже, чем год назад: в Украине рекордно взвинтили цены на капусту

11:33

Bioniq Ukraine: в Киеве презентовали умную систему управления здоровьем новости компании

11:15

Удар Омикрона и сезонные вирусы: украинцам назвали сроки новой волны COVID-19Видео

11:00

Социологи выяснили, кого украинцы хотят видеть в кресле президента - Зеленский сохраняет лидерство

10:49

Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и РождествоВидео

10:39

Байден поддержал Зеленского насчет переговоров с Путиным: в ОП раскрыли деталиВидео

10:10

Байден разозлил восточных союзников по НАТО планами пригласить Путина на заседание Альянса - Bloomberg

10:09

Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находкаВидео

10:06

"Минск" и "Нормандия" оказались в тупике из-за России: в ЕС выступили с жестким заявлениемВидео

09:43

Запрет пластиковых пакетов в супермаркетах: украинцам грозят штрафы, но есть исключенияВидео

09:38

К чему снится кошка: толкование известных сонников

09:13

Монеты номиналом в 1 и 2 гривни будут выглядеть по-другому: Нацбанк готовит новый дизайнВидео

09:03

Мир Наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров узнает, как живут местные "жрицы любви" и позволит отхлестать себя крапивой

08:59

В США рассказали о новых поставках Javelin и ракет в УкраинуВидео

08:40

В моду на зиму 2022 вернулась короткая стрижка необыкновенной красоты французский боб из 60-хФото

08:28

Почему участие США в нормандском формате может стать ловушкой для Украинымнение

08:24

Коронавирус в Украине 10 декабря: более 11 тысяч случаев COVID-19 и 442 смерти

08:08

Коронавирус провоцирует у детей опасное осложнение: что нужно знать родителям

08:04

Помощь Украине и саммит с Путиным: Зеленский рассказал, о чем говорил с БайденомВидео

Реклама
07:51

Гороскоп на сегодня 10 декабря 2021: Ракам – разочарование, Львам – коварство, Весам - расставаниеВидео

07:19

Россия отвергла три варианта обмена пленными: Арестович назвал причинуВидео

06:50

Гороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствовать

06:47

Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникВидео

06:45

"Разговор был теплым": в Белом доме раскрыли подробности переговоров Байдена и ЗеленскогоВидео

06:14

Запад может пожертвовать Украиной, если не удастся договориться с Путиныммнение

05:40

Невероятный салат на Новый год 2022 Грибная поляна: прекрасная альтернатива ОливьеВидео

05:36

В Украине рекордно рухнули цены на газ для населенияВидео

05:17

Анна Богдан в соблазнительных позах показала свои незагорелые места и фантастически длинные ноги

05:10

Польза и вред мандаринов: чем особенный новогодний фрукт и кому их лучше не есть

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять