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Названа самая влиятельная королевская особа 2021 года, и это не Елизавета II

2 декабря 2021, 18:19
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Всенародная любовь, как водится, досталась "плохишам" и аутсайдерам.

Кто самый влиятельная королевская особа в 2021? / gettyimages.com

Мятежная Меган Маркл вновь "уделала" всех - в 2021 году герцогиня Сассекская стала самой влиятельной венценосной особой, обскакав при этом Кейт Мидлтон и даже саму королеву Елизавету II.

Об этом сообщает британский таблоид Express.

Их исследование базировалось на количестве поисковых запросов в Google в 2021 году. Меган Маркл гуглили 7.4 миллиона раз и 10.4 миллиона раз упоминали в хэштегах в Instagram. Также о герцогине было написано 11,200 статей на различных интернет-ресурсах.

Второе после Маркл место занимает Елизавета II, а Кейт Мидлтон, несмотря на то, что она считается негласной "королевой Инстаграма" (13 миллионов хэштегов), оказалась на третьем месте.

Исследование проводилось не только в рамках Британской королевской семьи. Для этого было выбрано 29 венценосных особ, чаще всего упоминаемых в медиа.

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Тем временем здоровье королевы Елизаветы II заметно испортилось. Она стала пропускать публичные мероприятия, или появляться на них с тростью.

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Кейт Миддлтон Елизавета II Меган Маркл
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