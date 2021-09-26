Герцогиня Меган Маркл призвала к равенству в украшениях и платье за десятки тысяч долларов (фото)

Меган Маркл призвала к равенству / Reuters

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, ради которой принц Гарри отрёкся от престола, призвала мир к равенству и справедливости при вакцинации от коронавируса. При этом она выступала в украшениях стоимостью более $35 тыс.

Отмечается, что с соответствующим призывом Маркл выступила на мероприятии в Нью-Йорке. Герцогиня Сассекская заявила, что каждый человек на планете имеет право получить вакцину от коронавируса, однако в реальности этого не происходит, передает Daily Mail.

Маркл назвала неправильным то, что большое число вакцин поступает только в 10 богатых стран. Так, пока в США и некоторых других странах можно пойти и привиться где угодно, миллиарды людей по всему миру лишены такой возможности.

При этом, как пишет британский таблоид, наряд, в котором она вышла на публику, обошелся герцогине в десятки тысяч долларов. В частности, Маркл выступала в белом платье от Valentino за 4,5 тысячи долларов. Кроме того, на ней были серьги за 16,5 тысячи долларов, часы за 12 тысяч долларов и браслет за 6,9 тысячи долларов от Cartier.

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В ВОЗ призвали делиться вакцинами с бедными странами

С призывом к странам мира активно обмениваться и распространять вакцины от COVID-19 обратился директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он заявил об этом 10 сентября на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

По словам главы Европейского бюро ВОЗ, для того, чтобы выйти из острой фазы пандемии, мировому сообществу необходимо выработать всеобъемлющий подход и наращивать масштабы вакцинации, снижая скептицизм по отношению к ней, а также наращивать потенциал производства.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения сделала неутешительное заявление об уровне заболеваемости коронавирусом. В Организации акцентировали, что мир перешел на плато и оно находится на довольно высоком уровне.