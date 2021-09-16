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Украшений на 10 миллионов: Меган Маркл появилась в драгоценностях принцессы Дианы

16 сентября 2021, 21:10

Среди драгоценностей, Меган Маркл одела часы Cartier за 23 тысячи долларов.

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Меган Маркг и принц Гарри / Reuters

Меган Маркл и принц Гарри, которые вошли в список самых влиятельных людей мира 2021 года, украсили обложку будущего номера журнала Time.

Как пишет издание The Sun. Меган Маркл надела все доставшиеся ей драгоценности принцессы Дианы.

Для обложки Time пара позирует в саду своего поместья в Монтесито, штат Калифорния. Гарри одет в черное и прячется за спиной Меган, одетой в белое.

Всего на герцогине Сассекской украшений на 384 тысячи долларов. Так, 300 тысяч фунтов, по нынешнему курсу это 10 млн грн.

Среди драгоценностей — часы Cartier за 23 тысячи долларов, которые принадлежал принцессе Диане, несколько золотых колец с бриллиантами и золотых браслетов, которые также принадлежали леди Ди.

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Впрочем, есть и символичное украшение — кольцо на мизинец от Shiffon за 525 долларов, которое призвано продемонстрировать расширение прав и возможностей женщин. Такое же есть у Николь Кидман, Мишель Обамы и Серены Уильямс.

Кроме того, на Меган обручальное кольцо за 350 000 долларов, дизайн которого придумал сам принц Гарри вместе с ювелирами из Cleave and Company. На нем бриллиант из Ботсваны и два алмаза из коллекции принцессы Дианы.

Принц Гарри и Меган Маркл на обложке журнала / Reuters

Главный редактор журнала Time Эдвард Фельсенталь сказал, что в список входят 100 "выдающиеся лидеры со всего мира, которые работают над построением лучшего будущего", которые "в год кризиса бросились в бой".

Меган Маркл в драгоценностях принцессы Дианы / thesun

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Как ранее сообщал Главред, Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.

Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.

До этого изгнанная из королевской семьи актриса призналась, что подумывала о самоубийстве из-за угнетения во время проживания во дворце.

viber
принц Гарри Меган Маркл
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