Меган Маркл родила дочь и назвала ее в честь Елизаветы II и принцессы Дианы

Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз. Свою дочь супруги назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор.

Супруга принца Гарри родила девочку в пятницу, 4 июня 2021 года, в клинике в Санта-Барбаре, штат Калифорния.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри дали такое имя своей дочери в честь принцессы Дианы и прабабушки новорожденной, Елизаветы II.

Королеву Великобритании в детстве называли Лилибет. В заявлении уточняется, что Меган Маркл и Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор сейчас чувствуют себя хорошо.

"Лили названа в честь ее прабабушки, Ее Величества Королевы, чье семейное прозвище — Лилибет. Ее второе имя, Диана, было выбрано в честь ее любимой покойной бабушки, принцессы Уэльской", - говорится в сообщении.

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"С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют свою дочь Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор. Лили родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 утра в надежной заботе врачей и персонала больницы Санта-Барбара Коттедж в Санта-Барбаре, Калифорния", — говорится в официальном сообщении, опубликованным пресс-секретарем пары.

Малышка родилась 7 фунтов 11 унций.

В объявлении Гарри и Меган также поблагодарили всех за поддержку и добрые пожелания: "Герцог и герцогиня благодарят вас за ваши теплые пожелания и молитвы, поскольку они наслаждаются этим особенным временем в семье".

Скандал Меган Маркл и королевской семьи

Напомним, дядя Кейт Миддлтон публично обвинил Меган Маркл во лжи.

Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.

Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.

До этого изгнанная из королевской семьи актриса призналась, что подумывала о самоубийстве из-за угнетения во время проживания во дворце.