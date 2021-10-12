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Здоровье королевы пошатнулось: Елизавета II впервые за долгое время вышла в свет

12 октября 2021, 19:59

Елизавета II вышла из машины и сразу же взяла в руки трость.

  • Елизавета II впервые появилась с тростью
    Елизавета II впервые появилась с тростью Reuters
  • Елизавета II впервые появилась с тростью
    Елизавета II впервые появилась с тростью Reuters
  • Елизавета II впервые появилась с тростью
    Елизавета II впервые появилась с тростью Reuters
  • Елизавета II впервые появилась с тростью
    Елизавета II впервые появилась с тростью Reuters
  • Елизавета II впервые появилась с тростью
    Елизавета II впервые появилась с тростью Reuters

Елизавета II впервые за долгое время появилась с тростью на официальном публичном мероприятии. 95-летняя королева Великобритании посетила Вестминстерское аббатство вместе со своей дочерью принцессой Анной.

Как сообщает Daily Mail, королева присутствовала на торжественной службе по случаю столетней годовщины с момента создания Королевского британского легиона.

Елизавета II вышла из машины и сразу же взяла в руки трость. При этом ничего неизвестно о состоянии здоровья королевы. Букингемский дворец традиционно не дает никаких комментариев по этому поводу.

Журналисты отмечают, что вход в аббатство в центре Лондона вымощен булыжниками и он неровен. Возможно поэтому Елизавета II решила использовать трость для большего комфорта.

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Королева вошла в здание не через центральную Западную дверь, а более коротким маршрутом, со стороны так называемого уголка поэтов в южной части церкви.

Елизавета II и Анна присоединились к тем, кого поддерживает организация, включая военнослужащих, ветеранов и их семьи.

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Ране писали, что королева Елизавета II появилась на вечернем приеме для лидеров Большой семерки (G7), который организовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В конце мая королева Елизавета II вышла в свет с сияющей улыбкой на лице и в невероятно ярком образе. Как отмечали пользователи Сети, такой счастливой Ее Величество никто не видел после смерти принца Филиппа.

Напомним, 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет скончался супруг британской королевы - принц Филипп.

viber
Елизавета II
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