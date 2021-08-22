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Королева Елизавета II накажет Меган Маркл и принца Гарри за опороченную семью

22 августа 2021, 13:32

Источники, близкие к королеве Елизаветы II утверждают, что начались юридические процессы против Меган Маркл и принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / Reuters

Королева Елизавета "раздражена повторными нападками" на королевскую семью со стороны принца Гарри и Меган Маркл. Монарх дала отмашку королевским юристам начать наказание строптивой пары, которая дала скандальное интервью, порочащее королевскую семью Великобритании и готовит книгу, которая может нанести урон благочестию семьи.

Анонимные источники The Sun рассказали, что юридическая команда королевы планирует принять меры в связи с "неоднократными нападениями" принца Гарри и Меган Маркл на Королевскую семью.

"Есть предел тому, сколько королеву и королевскую семью можно порочить. Они получат юридический ответ. Гарри и Меган узнают, и будут знать далее, что повторные нападки в адрес королевской семьи недопустимы", - цитирует их слова издание.

Они утверждают, что ведутся консультации с экспертами по клевете после серии взрывоопасных заявлений, сделанных герцогом и герцогиней Сассекс в течении года.

Как сообщили журналистам, больше всего должно достаться издателям мемуаров, которые Гарри пишет "не как принц, которым родился, а как человек, которым стал".

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"Если кто-то был не так назван в книге или обвинен в чем-то прямым текстом, то это может быть оценено, как клевета, а также нарушение его прав на частную семейную жизнь", - отмечают они.

Издание Penguin Random House рискует получить юридическое предупреждение из Лондона. Интересно, как они будут выкручиваться из ситуации, учитывая, что уже заплатили Гарри 20 млн долларов за рукопись и анонсировали выход книги в 2022 году.

Напомним, Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка. Она даже подумывала о самоубийстве.

Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.

Принц Гарри потребовал извинений для Меган Маркл от любимых родственников.

Дядя Кейт Миддлтон объявил вражду Меган Маркл до смерти за интервью Опре Уинфре.

Принц Гарри анонсировал мемуары о жизни в королевской семье Великобритании с точки зрения "обычного" человека.

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