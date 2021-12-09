"Это круто. Это, наверное, единственный смысл": Руслана заговорила о беременности и материнстве

Руслана Лыжичко мечтает о ребенке / instagram.com/ruslana.lyzhychko

В октябре 2021 года певица Руслана Лыжичко впервые намекнула на скорое пополнение в семье.

За 25 лет брака с менеджером и продюсером Александром Ксенофонтовым артистка так и не обзавелась потомством. В интервью для Алеси Бацман она призналась, что прежде дети не были ее приоритетом.

Сейчас 48-летняя Лыжичко уверена, что семья и рождение ребенка - главное в жизни каждого человека. Она намеренно заявила о своей новой цели публично - чтобы вдохновить себя и всех тех, кто сомневается, на решительные действия.

"Сейчас, несмотря ни на что, я думаю, что сколько бы не было впереди проектов или бурных событий, я озвучила, что действительно хочу иметь ребенка. Я хочу чтобы девушки вдохновились сейчас моими словами, и позаботились в первую очередь о том, чтобы родить. Это круто. Это, наверное, единственный смысл. И сильнее этого не будет никогда и ничего", - рассказала Руслана.

Она также подчеркнула, что детскому вопросу сейчас уделяет очень много времени, потому что знает, как ее муж мечтает о появлении ребенка. Меж тем, вариант с усыновлением пара пока не рассматривает, так как они не хотят "чужим" ребенком заполнять пустоту от отсутствия собственного.

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