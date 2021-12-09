УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это круто. Это, наверное, единственный смысл": Руслана заговорила о беременности и материнстве

9 декабря 2021, 18:55
Прослушать новость
Остановить

В жизни певицы круто изменились цели и приоритеты.

Руслана Лыжичко мечтает о ребенке / instagram.com/ruslana.lyzhychko

В октябре 2021 года певица Руслана Лыжичко впервые намекнула на скорое пополнение в семье.

За 25 лет брака с менеджером и продюсером Александром Ксенофонтовым артистка так и не обзавелась потомством. В интервью для Алеси Бацман она призналась, что прежде дети не были ее приоритетом.

Сейчас 48-летняя Лыжичко уверена, что семья и рождение ребенка - главное в жизни каждого человека. Она намеренно заявила о своей новой цели публично - чтобы вдохновить себя и всех тех, кто сомневается, на решительные действия.

"Сейчас, несмотря ни на что, я думаю, что сколько бы не было впереди проектов или бурных событий, я озвучила, что действительно хочу иметь ребенка. Я хочу чтобы девушки вдохновились сейчас моими словами, и позаботились в первую очередь о том, чтобы родить. Это круто. Это, наверное, единственный смысл. И сильнее этого не будет никогда и ничего", - рассказала Руслана.

Она также подчеркнула, что детскому вопросу сейчас уделяет очень много времени, потому что знает, как ее муж мечтает о появлении ребенка. Меж тем, вариант с усыновлением пара пока не рассматривает, так как они не хотят "чужим" ребенком заполнять пустоту от отсутствия собственного.

Реклама

Читайте также"Нет ничего в жизни сильнее, чем дать жизнь": 48-летняя Руслана намекнула, что скоро станет мамой

Ранее Юрий Горбунов показал нежное фото с Катей Осадчей, которое сделал их четырехлетний сын.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес Руслана Руслана Лыжичко Певица Руслана новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Это круто. Это, наверное, единственный смысл": Руслана заговорила о беременности и материнстве». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Небывалая удача и изобилие: топ-3 знаков, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгахНебывалая удача и изобилие: топ-3 знаков, кому в год Тигра необычайно повезет в деньгах Приметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в бедуПриметы на 6 декабря: что нельзя делать в день Александра и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиГороскоп на сегодня 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - враги Дочь Брежневой без бюстгальтера позировала на капоте машиныДочь Брежневой без бюстгальтера позировала на капоте машины День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитваДень Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
19:07

Гороскоп на завтра 10 декабря 2021: Ракам – разочарование, Львам – коварство, Весам - расставание

18:58

В Украине открываются елочные базары: сколько стоит "пушистая красавица"

18:55

"Это круто. Это, наверное, единственный смысл": Руслана заговорила о беременности и материнствеВидео

18:47

Гороскоп на 2022 год для Водолеев: покупка квартиры, успех в деньгах и лучшие дниВидео

18:38

Макрон едет в Украину: дипломат назвал дату визита

Реклама
18:30

США ввели санкции против бывшего главы КСУ и соратника ЯнуковичаВидео

18:20

Невероятный салат на Новый год 2022 Грибная поляна: прекрасная альтернатива ОливьеВидео

18:01

День святого Николая: как загадать вещий сон и узнать имя суженого - магия дня

18:01

Приметы на 10 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуВидео

18:00

Ирина Билык снялась в пальто на голое телоВидео

17:42

В Украине "взлетели" цены на продукты: подорожал ряд овощейВидео

17:39

Определили лучшего застройщика в 2021 году новости компании

17:26

Замерз, обессилел и боялся людей: киевлянка привязала свою собаку в парке и уехала за границу

17:20

В Украине случилось сильное землетрясениеВидео

16:51

Романа Цимбалюка вызывают в прокуратуру Москвы за "разжигание ненависти" к россиянам

16:36

Первый пошел: украинца посадили в тюрьму за подделку Covid-сертификатовВидео

16:28

"В капроновых колготках и без трусов": фанаты высмеяли Олю Цибульскую за безвкусный наряд

16:23

Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в ДиеВидео

16:14

Просила отпустить, но он не слушал: в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру

16:11

"Большая стройка" на "Николаевской Ривьере": дорога между курортами будет современной и экологичной

Реклама
16:00

Пришли за зарплатой, а ушли с разбитой головой: в Черкасской области бизнеследи избила девушку вазой

15:54

Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и РождествоВидео

15:37

Гороскоп на 2022 год для Козерогов: успех в деньгах, крепкие отношения и лучшие дниВидео

15:36

В Украине рекордно рухнули цены на газ для населенияВидео

15:35

Alyona Alyona в кокетливом леопардовом халатике впервые показала лицо своего бойфренда

15:10

Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину

15:01

В ВР оценили инициативу украинских айтишников, рекламирующих вакцинацию

14:47

Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеВидео

14:45

Никогда не покупайте их: что нельзя дарить и принимать на Новый год 2022Видео

14:32

"Укрзализныця" поднимает стоимость проезда: цены на билеты "взлетят" с 10 декабряВидео

14:25

Подвалы, метро, паркинги: хватит ли украинцам бомбоубежищ в случае войны, и в каком они состоянииВидео

14:22

Вкуснейшие канапе на Новый год 2022: готовить закуску всего 3 минутыВидео

14:10

Заявку нужно подать до 29 декабря: как получить "тысячу Зеленского" до конца 2021 годаВидео

13:56

Для студентов из ОРДЛО и Крыма: Верещук предложила повысить стипендию до 6,5 тысяч грн

13:53

В Днепре мужчина вытолкнул из балкона 20-летнюю девушку

13:37

СБУ нашла тело водителя BlaBlaCar, которого убили в 2016 году

13:05

Филипп Киркоров считает брак с Аллой Пугачевой ошибкой, которую он осознал слишком поздно

12:43

В Генштабе РФ назвали ложью планы по вторжению в УкраинуВидео

12:22

"Большая стройка": в Сторожинце на Буковине отстроили разрушенный наводнением мост

12:18

"Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗВидео

Реклама
12:16

ДТП на Тернопольщине: людей доставали из искореженного автобуса, двое погибшихВидео

11:52

В Киеве хотели сделать гигантское тату свинье – зоозащитники забили тревогу

11:37

Регину Тодоренко экстренно госпитализировали со странными симптомами

11:33

Три года "доили" бюджет: чиновники на Одесчине украли 23 миллиона у детейВидео

10:46

Завез домой и не выпускал 2 часа: в Винницкой области мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку

10:32

Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году - JP Morgan

10:28

В Госдепе заявили, что Украине не "светит" вступление в НАТО ближайшие 10 лет - APВидео

10:20

Анна Тринчер в воздушных кружевах показала, чем соблазняет жениха

09:46

"Борьба Украины – и наша борьба": Литва передала военную помощьВидео

09:38

Ледяной дождь превратил улицы в каток: десятки жителей Житомира попали в травмпункты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять