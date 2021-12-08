Юрий Горбунов показал трогательный кадр из семейной жизни с Осадчей, сделанный их сыном

Мальчик имеет явные задатки фотографа.
Шоумен, продюсер и телеведущий Юрий Горбунов поделился милым новогодним фото с супругой, сделанным их четырехлетним сыном Иваном.
Пара в кадре позирует на фоне праздничных украшений. Катя Осадчая сидит, скрестив ноги, рядом с ней стоит Юрий Горбунов. Ведущая нежно обнимает мужа за талию и прижимается к нему щекой. Одета звездная пара, как инь и ян - Горбунов в темном наряде, а Осадчая в светлом.
Под фото Горбунов шутя посетовал, что мальчик слишком самостоятельный и любит делать все сам.
"Тот момент, когда сын отбирает у тебя телефон и кричит, что он сам знает, как нужно фотографировать. Последнее время слова "я сам" - главные в лексиконе ребенка! Фото by Иван Горбунов", - подписал трогательный кадр Горбунов.
Стоит отметить, что у четырехлетнего Ивана получилось весьма неплохо - родители в кадр попали практически ровно, да и общая композиция фотографии хороша и гармонично. Вот она - магия детской любви!
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