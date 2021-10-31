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"Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына

31 октября 2021, 19:36
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Телезвезда засветился рядом с сыновьями.

Юрий Горбунов
Юрий Горбунов восхитил снимком с детьми / instagram.com/gorbunovyuriy

Украинский шоумен Юрий Горбунов, пользуясь моментом отсутствия супруги Кати Осадчей, которая отправилась на съемки в Берлин, показал публике лицо своего младшего сына.

В Instagram звезда выложил фото с детьми и показал лица Ивана и Даниила.

Фанаты засыпали отца восхищенными комментариями, ведь они не ожидали столь откровенно увидеть 2-месячного Даниила, так как лицо старшего сына пара показала только тогда, когда ему исполнилось три года.

Горбунов продемонстрировал поклонникам, как перед отъездом на генеральную репетицию 9 выпуска "Танцев со звездами" кормит Даниила из бутылочки. При этом ему помогает 4-летний Иван.

"Папа даже глаза закрыл от радости. Мое воскресенье перед выходом из дома на "Танцы", - написал Горбунов.

Некоторые фанаты пары отметили, что Даниил похож на Катю Осадчую.

Напомним, ранее певица Настя Каменских восхитила поклонников новым образом, в котором появилась на шоу Маска.

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Юрий Горбунов Горбунов Юра Горбунов
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