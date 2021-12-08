Кто мог стать звездной героиней Холостячки вместо Златы Огневич - раскрыто имя главной конкурентки

Стало известно, кто мог стать Холостячкой вместо Златы Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Далеко не все поклонники проекта Холостячка остались довольны выбором героини второго сезона - певица Злата Огневич казалась многим чересчур скучной, другим не верилось, что она на самом деле искала свою любовь, а не просто пиарилась.

Не известно, каким бы стало шоу Холостячка-2, если место Огневич заняла бы другая певица - экс-ВИА Гра Миша Романова.

По данным Telegram-канала Культурная Прачечная, с отсылкой на интервью Романовой для радио Русский хит, певица подтвердила, что претендовала на роль новой Холостячки.

Она даже поучаствовала в съемках пилотной серии, но не прошла кастинг.

Ранее Миша Романова состояла в непродолжительных отношениях с бывшим солистом группы MBAND Владиславом Раммом. Затем, в 2018 году родила сына Мартина. Личность его отца не известна. Под вопросом также и обстановка на любовном фронте Романовой.

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Миша Романова могла стать Холостячкой вместо Златы Огневич / instagram.com/misharomanova

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Ранее другая экс-ВИА Гра Татьяна Котова шокировала фанатов полной обнаженкой.

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