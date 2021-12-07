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Без трусов, без лифчика, без фотошопа: экс-ВИА Гра шокировала фанатов полной обнаженкой

7 декабря 2021, 05:10
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Летом певица явно загорала ню.

Экс-ВИА Гра Татьяна Котова прикрыла абсолютную наготу лишь пиджаком / instagram.com/kottova

Певица и бывшая участница группы ВИА Гра Татьяна Котова повергла поклонников в транс чересчур откровенным фото.

Артистка затосковала по лету и морю, и в честь этого решила поделиться пикантным кадром, сделанным во время отпуска.

На нем Котова позирует без нижнего белья, накинув на плечи ярко-голубой пиджак. Борт пиджака по счастливой случайности прикрыл интимные места певицы, но все же фанаты с легкостью могут рассмотреть, что загорала певица явно без купальника.

"Во-первых, мне так красиво, а не пошло! ;)⠀Во-вторых, дело было в Египте, где я была всего 4 дня и осталась в полном восторге! В-третьих, купила летом красивенный голубой пиджак и так и не надела его, а тут загорелое тело, поэтому в самый раз его надеть! Да и не пропадать же добру ;)⠀А в-четвертых, хочу на море, точка", - подписала фото Котова.

В комментариях разгорелась жаркая дискуссия: не переборщила ли Котова с откровенностью? Стоит ли выкладывать настолько эротичный контент на всеобщее обозрение?

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Татьяна Котова без нижнего белья показала загорелое тело / instagram.com/kottova

Но большая часть поклонников поддержала певицу, для них красота и эстетика фото перевесила все условности. В комментариях они засыпали Котову комплиментами:

"Красотка! Богиня утренней зари!!!!❤️❤️❤️"

"Ну шикарно, очень оригинальная фотография ❤️"

"Пиджак, конечно, очень классный, но ты просто икона❤️"

"После каждого фото , думаю лучше уже некуда , а нет ❤️❤️❤️ секси!"

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