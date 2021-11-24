Экс-ВИА Гра Миша Романова в прозрачном боди засветила свою "штучку" и бесконечно длинные ноги

Певица в необычном образе подчеркнула роскошную фигуру.
Бывшая солистка группы ВИА Гра, ныне сольная певица, Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) поддразнила фанатов обжигающе горячим фото.
У артистки состоялась фотосъемка, в которой ей удалось поэкспериментировать с образами. Первые результаты она показала на своей странице в Instagram.
На фото Романова позирует, сидя на белом кубе. Одета певица в прозрачное боди фантазийного кроя с экстремально высокой посадкой. На ногах - серебристые туфли-лодочки.
Романова сидит на импровизированном стуле, закинув на него одну бесконечно длинную ногу, а другую отвела далеко в сторону, показав все прелести и изгибы своего тела.
Певицу в необычном образе поклонники спутали со Светланой Лободой и Джулией Робертс.
Впрочем, рассмотрев Романову поближе, они признали, что певица узнаваема и прекрасна в любом образе:
"Роскошь!"
"Точно как из голливудского фильма!"
"Шикарные ноги, красотка".
"Точно ноги от ушей!"
"Это ФУРОР!"
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Ранее другая экс-ВИА Гра Вера Брежнева показала глубокое декольте во всей красе.
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