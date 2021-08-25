Руслана выступила в кожаном наряде, в котором победила на Евровидении

Руслана Лыжичко выступила в Олимпийском / УНИАН

Вчера, 24 августа, в Киеве, на НСК Олимпийский, состоялся большой праздничный концерт ко Дню Независимости страны с участием украинских звезд.

В нем приняла участие зажигательная Руслана со своей песней "Дикі танці", с англоязычной версией которой она победила на международном песенном конкурсе Евровидение в 2004 году в Турции.

На сцене энергичная Руслана появилась в том же луке, в котором она победила на Евровидении в Стамбуле.

С тех пор прошло уже 17 лет, а артистка совсем не изменилась.

Она, как и тогда, выглядит прекрасно и стройно, и у нее подтянутая фигура. Поэтому кожаный костюм — кроп-топ и асимметричная мини-юбка — сидит на ней безупречно.

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Напомним, вечером 24 августа на НСК Олимпийский состоялся торжественный концерт ко Дню независимости с 34 знаменитыми украинскими артистами. Который теперь можно полностью смотреть онлайн.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве концерт легендарного итальянского тенора Андреа Бочелли в рамках программы празднования Дня Независимости закончился скандалом.

В центре Киева, у анонсированного места проведения концерта, собралось много людей, однако охрана и полиция отказались пропускать зрителей.