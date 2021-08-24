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Назвали участников концерта ко Дню Независимости на Олимпийском и как его смотреть дома

24 августа 2021, 12:57

24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины организаторы подготовили новый необычный концерт, который пройдет на Олимпийском в Киеве.

Стадион Олимпийский
Концерт на Олимпийском ко Дню независимости Украины 2021 / facebook.com/olympic.nsc/

Организаторы торжеств на День независимости привлекли режиссеров и продюсеров, чтобы придумать необычный концерт к 30-летию украинской независимости.

Еще с мая начался отбор и подготовка сценариев а потом и репетиции концерта, на который хотели пригласить всех выдающихся артистов Украины. Однако мероприятие должно было вместиться в несколько часов, и для 3-часового концерта Сергей Перман и Катерина Царик выбирали 34 артистов.

Концерт на Олимпийском: что нужно знать

Мероприятие на НСК организаторы разделят на четыре части: музыкально-театрально-хореографическое действо, сложная технологическая светло-графическая сценография, а также шоу дронов и фейерверков.Читайте такжеНазвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости

Деньги, вырученные с концерта по случаю Дня Независимости, пойдут на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука.

На нем выступят 34 украинских артиста и артистки.

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Концерт на Олимпийском 24 августа: список артистов

  • группа Go_A;
  • Тина Кароль;
  • BRUTTO;
  • Dorofeeva;
  • Джамала;
  • Олег Винник;
  • Ирина Билык;
  • Братья Гадюкины;
  • Валентин Дитюк;
  • Тина Кароль;
  • Нина Матвиенко;
  • Арсен Mирзоян;
  • Наталья Могилевская;
  • Людмила Монастырская;
  • Океан Эльзы;
  • Виктор Павлик;
  • Тарас Петриненко;
  • Оля Полякова;
  • Александр Пономарев;
  • Потап;
  • София Ротару;
  • Руслана;
  • СКАЙ;
  • Скрябин;
  • Кристина Соловий;
  • DZIDZIO;
  • KAZKA;
  • Дима Монатик,
  • MOZGI;
  • Tayanna;
  • Верка Сердючка и другие.

Начало масштабного концерта по случаю Дня Независимости Украины запланировано на 21:00, а вход на стадион только по билетам. Их цена была от 200 до 2700 гривен.

Концерт на Олимпийском - как и где смотреть онлайн

Телеканал 1+1 будет транслировать концерт в прямом эфире. На канале Суспільне. Культура в Youtube также будет доступна трансляция праздничного концерта на Олимпийском.

Полная версия концерта онлайн появится позже - когда создатели смонтируют все номера без реклам и возможных ЧП,

Еще до этого некоторые исполнители провели концерт на Софийской площади 22 августа.

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