Назвали участников концерта ко Дню Независимости на Олимпийском и как его смотреть дома

24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины организаторы подготовили новый необычный концерт, который пройдет на Олимпийском в Киеве.
Организаторы торжеств на День независимости привлекли режиссеров и продюсеров, чтобы придумать необычный концерт к 30-летию украинской независимости.
Еще с мая начался отбор и подготовка сценариев а потом и репетиции концерта, на который хотели пригласить всех выдающихся артистов Украины. Однако мероприятие должно было вместиться в несколько часов, и для 3-часового концерта Сергей Перман и Катерина Царик выбирали 34 артистов.
Концерт на Олимпийском: что нужно знать
Мероприятие на НСК организаторы разделят на четыре части: музыкально-театрально-хореографическое действо, сложная технологическая светло-графическая сценография, а также шоу дронов и фейерверков.Читайте такжеНазвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости
Деньги, вырученные с концерта по случаю Дня Независимости, пойдут на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука.
На нем выступят 34 украинских артиста и артистки.
Концерт на Олимпийском 24 августа: список артистов
- группа Go_A;
- Тина Кароль;
- BRUTTO;
- Dorofeeva;
- Джамала;
- Олег Винник;
- Ирина Билык;
- Братья Гадюкины;
- Валентин Дитюк;
- Тина Кароль;
- Нина Матвиенко;
- Арсен Mирзоян;
- Наталья Могилевская;
- Людмила Монастырская;
- Океан Эльзы;
- Виктор Павлик;
- Тарас Петриненко;
- Оля Полякова;
- Александр Пономарев;
- Потап;
- София Ротару;
- Руслана;
- СКАЙ;
- Скрябин;
- Кристина Соловий;
- DZIDZIO;
- KAZKA;
- Дима Монатик,
- MOZGI;
- Tayanna;
- Верка Сердючка и другие.
Начало масштабного концерта по случаю Дня Независимости Украины запланировано на 21:00, а вход на стадион только по билетам. Их цена была от 200 до 2700 гривен.
Концерт на Олимпийском - как и где смотреть онлайн
Телеканал 1+1 будет транслировать концерт в прямом эфире. На канале Суспільне. Культура в Youtube также будет доступна трансляция праздничного концерта на Олимпийском.
Полная версия концерта онлайн появится позже - когда создатели смонтируют все номера без реклам и возможных ЧП,
Еще до этого некоторые исполнители провели концерт на Софийской площади 22 августа.