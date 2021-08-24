Назвали участников концерта ко Дню Независимости на Олимпийском и как его смотреть дома

Концерт на Олимпийском ко Дню независимости Украины 2021 / facebook.com/olympic.nsc/

Организаторы торжеств на День независимости привлекли режиссеров и продюсеров, чтобы придумать необычный концерт к 30-летию украинской независимости.

Еще с мая начался отбор и подготовка сценариев а потом и репетиции концерта, на который хотели пригласить всех выдающихся артистов Украины. Однако мероприятие должно было вместиться в несколько часов, и для 3-часового концерта Сергей Перман и Катерина Царик выбирали 34 артистов.

Концерт на Олимпийском: что нужно знать

Мероприятие на НСК организаторы разделят на четыре части: музыкально-театрально-хореографическое действо, сложная технологическая светло-графическая сценография, а также шоу дронов и фейерверков.Читайте такжеНазвали знаменитых исполнителей и группы, которые отказались от концерта на День Независимости

Деньги, вырученные с концерта по случаю Дня Независимости, пойдут на создание Центра современного искусства - музея Ивана Марчука.

На нем выступят 34 украинских артиста и артистки.

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Концерт на Олимпийском 24 августа: список артистов

группа Go_A;

Тина Кароль;

BRUTTO;

Dorofeeva;

Джамала;

Олег Винник;

Ирина Билык;

Братья Гадюкины;

Валентин Дитюк;

Тина Кароль;

Нина Матвиенко;

Арсен Mирзоян;

Наталья Могилевская;

Людмила Монастырская;

Океан Эльзы;

Виктор Павлик;

Тарас Петриненко;

Оля Полякова;

Александр Пономарев;

Потап;

София Ротару;

Руслана;

СКАЙ;

Скрябин;

Кристина Соловий;

DZIDZIO;

KAZKA;

Дима Монатик,

MOZGI;

Tayanna;

Верка Сердючка и другие.

Начало масштабного концерта по случаю Дня Независимости Украины запланировано на 21:00, а вход на стадион только по билетам. Их цена была от 200 до 2700 гривен.

Концерт на Олимпийском - как и где смотреть онлайн

Телеканал 1+1 будет транслировать концерт в прямом эфире. На канале Суспільне. Культура в Youtube также будет доступна трансляция праздничного концерта на Олимпийском.

Полная версия концерта онлайн появится позже - когда создатели смонтируют все номера без реклам и возможных ЧП,

Еще до этого некоторые исполнители провели концерт на Софийской площади 22 августа.