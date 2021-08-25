Ирина Билык спела три песни на концерте ко Дню независимости на Олимпийском - реакция украинцев

Украинская певица Ирина Былик получила честь в первой части концерта ко Дню независимости Украины исполнить сразу несколько композиций.
Концерт на Олимпийском ко Дню независимости Украины 24 августа открывали самые знаменитые украинские исполнители, и одной из первых была Ирина Билык.
Артистка вышла на сцену в цветастом кимоно, и исполнила не одну песню, а подряд сразу три, в том числе легендарную романтическую балладу "Мовчати", которую она пела раньше с Кузьмой Скрябиным.
На концерте Ирина Билык исполнила хиты "А я пливу у човні", "Ти мій" и "Мовчати" - последнюю спела в дуэте с Арсеном Мирзояном.
К концерту певица тщательно готовилась - сказывались репетиции с Мирзояном, так как дует, даже для таких профессиональных исполнителей требует усилий.
А для выступления она выбрала необыную одежду - переливчатое серое кимоно с розовой вышивкой и "фирменными" безразмерными рукавами в виде жакета с длинными полами и брюк.
Ирина Билык на Олимпийском 24 августа - реакция украинцев
"Шикарное выступление! Ира, это любовь навсегда!!", "Да Билык это конечно эпоха украинской независимости!", "Гарнющий, грандіозний концерт, дуже гарно зорганізован, сучасний!", - пишут в комментариях к видео.
Напомним, что перед Ириной Билык на сцене Олимпийского "выступил" Кузьма Скрябин, который растрогал украинцев.