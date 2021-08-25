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Ирина Билык спела три песни на концерте ко Дню независимости на Олимпийском - реакция украинцев

25 августа 2021, 18:07

Украинская певица Ирина Былик получила честь в первой части концерта ко Дню независимости Украины исполнить сразу несколько композиций.

Ирина Билык
Ирина Билык / 1+1 кадр из концерта

Концерт на Олимпийском ко Дню независимости Украины 24 августа открывали самые знаменитые украинские исполнители, и одной из первых была Ирина Билык.

Артистка вышла на сцену в цветастом кимоно, и исполнила не одну песню, а подряд сразу три, в том числе легендарную романтическую балладу "Мовчати", которую она пела раньше с Кузьмой Скрябиным.

На концерте Ирина Билык исполнила хиты "А я пливу у човні", "Ти мій" и "Мовчати" - последнюю спела в дуэте с Арсеном Мирзояном.

Ирина Билык
Ирина Билык / 1+1 кадр из концерта
Ирина Билык
Ирина Билык и Арсен Мирзоян / 1+1 кадр из концерта

К концерту певица тщательно готовилась - сказывались репетиции с Мирзояном, так как дует, даже для таких профессиональных исполнителей требует усилий.

А для выступления она выбрала необыную одежду - переливчатое серое кимоно с розовой вышивкой и "фирменными" безразмерными рукавами в виде жакета с длинными полами и брюк.

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Ирина Билык на Олимпийском 24 августа - реакция украинцев

"Шикарное выступление! Ира, это любовь навсегда!!", "Да Билык это конечно эпоха украинской независимости!", "Гарнющий, грандіозний концерт, дуже гарно зорганізован, сучасний!", - пишут в комментариях к видео.

Напомним, что перед Ириной Билык на сцене Олимпийского "выступил" Кузьма Скрябин, который растрогал украинцев.

viber
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