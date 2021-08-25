На концерте ко Дню независимости на Олимпийском спел Кузьма Скрябин - трогательное видео

Скрябин на Олимпийском / 1+1

Интригующий концерт на НСК Олимпийский 24 августа не разочаровал украинцев. Помимо знаменитых песен, организаторы попытались вернуть на сцену гениального исполнителя, который был популярен еще с 90-х.

Погибший в 2015 году Андрей Кузьменко появился на экранах сцены концерта на Олимпийском, чтобы исполнить песню "Люди, як кораблі".

"Одних творцов при жизни не понимают, других забывают сразу после смерти. А есть такие уникальные люди как Кузьма. Он был модным, любимым, признанным. И это не проходит до сих пор. Наоборот – во всех амплуа нам Кузьмы очень не хватает. Поэтому с помощью технологий возвращаем его", - сказал ведущий перед тем, как на экране "ожил" Скрябин.

Создатели шоу, вероятно, использовали технологию дипфейк - искусственный интеллект, при помощи которого они сделали так, чтобы губы на экране двигались в ритм песне, будто бы Скрябин сам поет песню.

Голос взяли из старых выступлений Кузьмы, а музыку обеспечили музыканты группы.Читайте такжеПоявилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа

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"Кузьма клевий , буду пам'ятати завжди цього чувака", "Как больно смотреть на ребят на сцене...они играют, а душа группы .....голограмма....", "Я плакала, когда его показали", "Одна из наших больших потерь", "Скрябін з Україною в серці у наших серцях завжди!", - пишут растроганные украинцы в комментариях.

Кроме того, в момент исполнения этой песни произошел еще и "сбой" - неожиданно "обрушились" все дроны над Олимпийским, который вели запись с неба, так что у зрителей было вдвойне невероятные эмоции.