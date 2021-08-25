На концерте ко Дню независимости на Олимпийском спел Кузьма Скрябин - трогательное видео

На концерте к 30-летию независимости Украины организаторы шоу устроили выступления Андрея Кузьменко.
Интригующий концерт на НСК Олимпийский 24 августа не разочаровал украинцев. Помимо знаменитых песен, организаторы попытались вернуть на сцену гениального исполнителя, который был популярен еще с 90-х.
Погибший в 2015 году Андрей Кузьменко появился на экранах сцены концерта на Олимпийском, чтобы исполнить песню "Люди, як кораблі".
"Одних творцов при жизни не понимают, других забывают сразу после смерти. А есть такие уникальные люди как Кузьма. Он был модным, любимым, признанным. И это не проходит до сих пор. Наоборот – во всех амплуа нам Кузьмы очень не хватает. Поэтому с помощью технологий возвращаем его", - сказал ведущий перед тем, как на экране "ожил" Скрябин.
Создатели шоу, вероятно, использовали технологию дипфейк - искусственный интеллект, при помощи которого они сделали так, чтобы губы на экране двигались в ритм песне, будто бы Скрябин сам поет песню.
Голос взяли из старых выступлений Кузьмы, а музыку обеспечили музыканты группы.Читайте такжеПоявилось полное видео концерта на Олимпийском на День независимости 24 августа
"Кузьма клевий , буду пам'ятати завжди цього чувака", "Как больно смотреть на ребят на сцене...они играют, а душа группы .....голограмма....", "Я плакала, когда его показали", "Одна из наших больших потерь", "Скрябін з Україною в серці у наших серцях завжди!", - пишут растроганные украинцы в комментариях.
Кроме того, в момент исполнения этой песни произошел еще и "сбой" - неожиданно "обрушились" все дроны над Олимпийским, который вели запись с неба, так что у зрителей было вдвойне невероятные эмоции.