Смотришь - в мусоре ноги лежат: Фагот из ТНМК рассказал о жутком моменте в разбомбленном Харькове

Фагот из ТНМК рассказал о жутком моменте в разбомбленном Харькове/ коллаж фото Instagram и УНИАН

Известный украинский хип-хоп-артист Олег Михайлюта, более известый как Фагот из группы Танок на майдані Конго, рассказал об ужасах, которые ему довелось повидать в родном Харькове после обстрелов города русских оккупантами. Артист поделился трагической историей в интервью для программы "Утро с Украиной".

По словам Фагота, больше всего от российской агрессии в Харькове пострадал район Северная Салтовка, где не осталось ни одного уцелевшего дома, а также центр города. В частности, Дворец Труда на площади Конституции.

"Северная часть и центр города – очень жестко, очень больно смотреть. Я же окончил консерваторию. Она в самом центре на площади Конституции находится. И когда ты на Дворец Труда смотришь, а он так красив был, да он и сейчас красив, хотя и разбитый вдребезги ‒ ни одного окна нет, внутри дворика этого Дворца все мусором завалено. Причем у нас был такой экзистенциальный приход, когда мы фотографируем все это, нас очень впечатляет, потом садимся в машину, достаем телефоны и кто-то говорит: "Ты видишь?", а там в мусоре ноги лежат. Мы потом осознали, что это манекен, но такой шок был поначалу. Мы реально вылезли из машины, вернулись, проверили – реально манекен. Жесть. Просто жесть", – поделился музыкант.

Читайте также"Полуночный танцор": Хлывнюк затанцевал и спел в перерывах между службой

Напомним, ранее сообщалось, что известный украинский исполнитель и солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк отправился на восток Украины, где сейчас ведутся самые ожесточенные бои в войне, которую Россия развязала против Украины.

До того, 26 марта, Хлывнюк был ранен во время минометного обстрела Киева.

На своей странице в Instagram артист показал последствия ранения. Как можно увидеть на фото, осколок попал лидеру Бумбокса в правую щеку, близко к глазу, который, к счастью, серьезно не пострадал.

Другие новости:

Смотрите новости Харькова онлайн