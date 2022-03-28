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Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса, показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо

28 марта 2022, 22:52

В больнице артисту вовремя оказали первую помощь.

Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо / instagram.com/andriihorolski

Два дня назад, 26 марта, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк был ранен во время минометного обстрела Киева.

Певец с первых дней войны состоит в Территориальной обороне столицы Украины. После ранения Хлывнюк был доставлен в больницу для получения первой помощи.

На своей странице в Instagram артист показал последствия ранения. Как можно увидеть на фото, осколок попал лидеру Бумбокса в правую щеку, близко к глазу, который, к счастью, серьезно не пострадал.

На лицо Хлывнюка была наложена повязка, а на глазу появился кровоподтек. Впрочем, певец поспешил успокоить поклонников - он идет на поправку, и очень скоро сможет вернуться в строй.

"Прекрасного весеннего дня друзья! Спасибо за горы добрых слов и нюдсиков))) Выздоравливаю не по дням, а по минутам! Люблю вас!"- подписал фото из больничной палаты певец.

Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо / instagram.com/andriihorolski

Кроме того в сторис он обратился к фанатам, которые предлагали ему помощь. Им он предложил обратиться в больницы их родных городов, и направить свою заботу на пострадавших, которые находятся там.

Андрей Хлывнюк, лидер Бумбокса показал, как выглядит после осколочного ранения в лицо / instagram.com/andriihorolski

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