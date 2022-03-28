Ведущей Наталье Мосейчук и ее родителям звонят с жуткими угрозами из ФСБ

Наталья Мосейчук / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Против украинской телеведущей Наталии Мосейчук следственный комитет страны-агрессора России начал дело об экстремизме.

Как рассказала сама ведущая, ей звонят и отправляют сообщения с угрозами. Кроме того, атакуют и угрожают ее родителям.

"Тысячи СМС, тысячи угроз и оскорбляет то, что эти люди пишут, что я – "нацистка сволочь". С ФСБ звонили и моим родителям, звонили по телефону моей маме и спрашивали, знаете ли вы, что рассказывает ваша дочь? А что я рассказываю? Я призываю наступать на Россию, призываю убивать мирных россиян? Потому что вы это делаете с нашими гражданами. Когда вы бомбите наши больницы, роддома… Я что-то подобное говорю?", — заявляет Мосейсук.

Кроме того, она отметила, что ее родители, которых сейчас терроризируют также угрозами, они оба родились во времена Второй мировой войны в погребах. И сейчас пожилые родители ведущей снова в подвалах прячутся од обстрелов России.

"Что касается того, нацисты ли мои родные, родители, я… Моя мама учительница, которая учила русскому языку, чтению, математике ваших детей. Наверное, тем, кого она учила сейчас по 50 лет, потому что она преподавала в Венгрии, отец тогда служил. Мама преподавала у детей летчиков, вертолетчиков. И вы вероятно пошли по стопам своих родителей и сейчас вероятно командиры. Знайте, что в Украине вы бомбите свою первую учительницу, сидящую в погребе, которая учила вас доброму, умному и вечному", - заявляет ведущая.

Она добавила, что она, как и большинство ее семьи – русскоязычные украинцы, но они не отдают ни одного куска Украины.

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