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Оккупанты тяжело ранили лидера группы Бумбокс Андрея Хлывнюка

26 марта 2022, 11:53

Хлывнюк вступил в тероборону Киева с самого начала войны в Украине.

Андрей Хливнюк
Андрей Хлывнюк / instagram.com/andriihorolski/

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк с первого дня защищает Украину от нападения российских оккупантов.

Хливнюк вступил в тероборону Киева, где совсем недавно попал под минометный обстрел.

О ранении певец сообщил в Instagram. В больнице артисту оказали помощь.

Певец сообщил, что сейчас с ним все в порядке.

"Минометный огонь и счастлив 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты",– резко высказался лидер Бумбокса.

"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", – сообщил Андрей Хливнюк.

Все бойцы уцелели, "двухсотых" среди них нет.

Ранее сообщал, что во время выполнения редакционного задания осколочное ранение получил военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко.

Съемочная группа как раз прибыла к пешему гуманитарному коридору, по которому должны были эвакуироваться мирные жители из Чернигова, когда российские оккупанты открыли огонь по представителям медиа.

Кроме того, в Ирпине 13 марта погиб журналист New York Times Брент Ренауд.

"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказали в полиции Киева.

Погибший Брент Рено – кинорежиссер, лауреат кинопремий. Вместе со своим братом Крейгом снимали сюжеты из горячих точек мира, освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис молодых беженцев в Центральной Америке.

В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.

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