Оккупанты тяжело ранили лидера группы Бумбокс Андрея Хлывнюка

Хлывнюк вступил в тероборону Киева с самого начала войны в Украине.
Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк с первого дня защищает Украину от нападения российских оккупантов.
Хливнюк вступил в тероборону Киева, где совсем недавно попал под минометный обстрел.
О ранении певец сообщил в Instagram. В больнице артисту оказали помощь.
Певец сообщил, что сейчас с ним все в порядке.
"Минометный огонь и счастлив 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы воюете, идиоты",– резко высказался лидер Бумбокса.
"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", – сообщил Андрей Хливнюк.
Все бойцы уцелели, "двухсотых" среди них нет.
Ранее сообщал, что во время выполнения редакционного задания осколочное ранение получил военный корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко.
Съемочная группа как раз прибыла к пешему гуманитарному коридору, по которому должны были эвакуироваться мирные жители из Чернигова, когда российские оккупанты открыли огонь по представителям медиа.
Кроме того, в Ирпине 13 марта погиб журналист New York Times Брент Ренауд.
"Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора", - рассказали в полиции Киева.
Погибший Брент Рено – кинорежиссер, лауреат кинопремий. Вместе со своим братом Крейгом снимали сюжеты из горячих точек мира, освещали войны в Ираке и Афганистане, землетрясение на Гаити, политические беспорядки в Египте и Ливии, борьбу за Мосул, экстремизм в Африке, насилие картелей в Мексике и кризис молодых беженцев в Центральной Америке.
В издании The New York Times подтвердили гибель американского журналиста Брента Рено.
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