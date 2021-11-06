Уже официально: лидер Бумбокса Андрей Хлывнюк разводится с женой

О проблемах в отношениях звездной пары стало известно еще в феврале 2020 года. Якобы именно Анна Копылова была инициатором развода.
Украинский музыкант, фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк после 11 лет брака разводится с женой - режиссером, арт-директором издательства Анной Копыловой.
На 5 ноября в Шевченковском суде Киева было запланировано слушание о расторжении брака звездной пары, пишет ТСН.
На заседание суда Андрей Хлывнюк и Анна Копылова не приехали – передали соответствующие документы в суд, чтобы дело было рассмотрено без них.
Якобы именно Анна Копылова была инициатором развода. У пары – двое детей, сын и дочь.
Отметим, еще в феврале 2020 года сообщалось, что Андрей Хлывнюк не живет с семьей. Как заявила тогда телеведущая ТСН Соломия Витвицкая, Андрей и Анна несколько месяцев не жили вместе и не появлялись на светских мероприятиях.
Есть ли у Хлывнюка новая пассия – неизвестно. Но то, что романтическая связь была, накануне подтвердила украинская топ-модель Наталья Гоций, которая недавно снялась в клипе группы Бумбокс.
"Уже не романтические отношения, но мы в отличных, прекрасных отношениях двух взрослых людей, которых связывали романтические отношения", – сказала модель.
Как сообщал Главред, Святослав Вакарчук развелся с женой Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет, однако музыкант редко комментировал свою личную жизнь. Они вместе воспитывали дочь Ляли от предыдущего брака Диану.
О нынешней избраннице и матери ребенка Вакарчука достоверно ничего неизвестно.
Ходят слухи, что возлюбленная музыканта является сотрудницей кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламу, в том числе и для зарубежных брендов, а также занимается производством сериалов и клипов.
В конце августа стало известно, что Вакарчук стал отцом. У артиста родился сын. Мальчика назвали Иваном в честь отца Вакарчука.
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