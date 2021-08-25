У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

Святослав Вакарчук / Instagram

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который недавно начал развод с Лялей Фонаревой стал отцом.

Как сообщила его представительница Виктория Хомюк, у артиста родился мальчик.

Мальчика назвали Иваном в честь отца Вакарчука.

"Папа и мама Ивана решили не разглашать какую-либо информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на личную жизнь.

Отметим, что информация относительно 19 августа, как даты рождения - не соответствует реальности", — отметил представитель музыканта.

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Все из-за того, что в Сети пошли слухи, что музыкант якобы 19 августа ездил в роддом.

Молодого отца активно поздравляют в комментариях.

"Яка радість Хай росте здоровим і щасливим!", "Вітання молодим батькам", "Ура)) радуемся", "Прекрасна новина. Вітання батьку. Синочку рости здоровим і щасливим", "Ух ты, какая прекрасная новость! Поздравления родителям, радости и здоровья всем!", "Какие чудесные новости!!))", "Класна новина! Здоров'я і щасливого майбутнього! Цікаво лише з якої "помийки" ця інформація почала розповсюджуватися?", - пишут в комментариях.

Напомним, Святослав Вакарчук развелся с женой Лялей Фонаревой.

Святослав Вакарчук и стилистка Ляля Фонарева были вместе более 20 лет, однако музыкант редко комментировал свою личную жизнь. Они вместе воспитывали дочь Ляли от предыдущего брака Диану.

О нынешней избраннице и матери ребенка Вакарчука достоверно ничего неизвестно.

Ходят слухи, что возлюбленная музыканта является сотрудницей кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламу, в том числе и для зарубежных брендов, а также занимается производством сериалов и клипов.