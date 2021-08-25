УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

25 августа 2021, 17:28

Святослав Вакарчук стал отцом - информация о пополнении в семье просочилась в СМИ.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук / Instagram

Украинский музыкант Святослав Вакарчук, который недавно начал развод с Лялей Фонаревой стал отцом.

Как сообщила его представительница Виктория Хомюк, у артиста родился мальчик.

Мальчика назвали Иваном в честь отца Вакарчука.

"Папа и мама Ивана решили не разглашать какую-либо информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на личную жизнь.

Отметим, что информация относительно 19 августа, как даты рождения - не соответствует реальности", — отметил представитель музыканта.

Реклама

Все из-за того, что в Сети пошли слухи, что музыкант якобы 19 августа ездил в роддом.

Молодого отца активно поздравляют в комментариях.

"Яка радість Хай росте здоровим і щасливим!", "Вітання молодим батькам", "Ура)) радуемся", "Прекрасна новина. Вітання батьку. Синочку рости здоровим і щасливим", "Ух ты, какая прекрасная новость! Поздравления родителям, радости и здоровья всем!", "Какие чудесные новости!!))", "Класна новина! Здоров'я і щасливого майбутнього! Цікаво лише з якої "помийки" ця інформація почала розповсюджуватися?", - пишут в комментариях.

Напомним, Святослав Вакарчук развелся с женой Лялей Фонаревой.

Святослав Вакарчук и стилистка Ляля Фонарева были вместе более 20 лет, однако музыкант редко комментировал свою личную жизнь. Они вместе воспитывали дочь Ляли от предыдущего брака Диану.

О нынешней избраннице и матери ребенка Вакарчука достоверно ничего неизвестно.

Ходят слухи, что возлюбленная музыканта является сотрудницей кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламу, в том числе и для зарубежных брендов, а также занимается производством сериалов и клипов.

viber
Святослав Вакарчук новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свиданиеГороскоп на 24 августа для всех знаков Зодиака: долги, измена или романтическое свидание Звезда Отряда самоубийц без белья засветила обольстительную фигуруЗвезда Отряда самоубийц без белья засветила обольстительную фигуру В Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуацииВ Кабуле вооруженные люди украли украинский самолет для эвакуации Лариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуруЛариса Долина разделась и продемонстрировала похудевшую на 20 кило фигуру Гороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликтыГороскоп на 23 августа для всех знаков Зодиака: клевета, любовь с первого взгляда или конфликты

Последние новости

18:32

Дьявол кроется в деталях: когда Украина по-настоящему станет субъектной

18:23

Оператор Северного потока-2 проиграл суд в Германии Видео

18:20

Чехия открыла границу для украинцев: кто может попасть в страну и что нужно знать

18:12

"Захлебнемся от агрессии": Ницой назвала огромную проблему из-за возвращения Крыма и Донбасса Видео

18:11

"Конспирация потерпела фиаско": Мишину с Эллертом застукали вместе на отдыхе

Реклама
18:10

Началась самая сильная магнитная буря августа 2021: что делать Видео

18:07

Ирина Билык спела три песни на концерте ко Дню независимости на Олимпийском - реакция украинцев Видео

18:00

Высокое кровяное давление: удивительный напиток, который может снизить показатели Видео

17:43

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара до +33 Видео

17:28

У Вакарчука родился сын - артист рассекретил его имя

17:15

Адвокат покойного мэра Кривого Рога заявил, что накануне смерти Павлова над его домом летали дроны Видео

17:14

В Украине могут исчезнуть целые города: экологи бьют тревогу Видео

17:07

Новолуние в сентябре 2021: что нельзя делать и как провести день

16:53

На концерте ко Дню независимости на Олимпийском спел Кузьма Скрябин - реакция украинцев Видео

16:41

Приметы на 26 августа: что нельзя делать в Максимов день и как не попасть в беду Видео

16:29

Украинцев разрешили отключать от услуг ЖКХ за долги: кому и где светит "обрезание" Видео

16:27

"Они - пустое место": Ницой ответила на слова Путина о том, что россияне и украинцы "один народ" Видео

16:23

Как будут работать школы с 1 сентября: Ляшко сделал важное заявление Видео

16:21

Деменция: четыре продукта, которые могут снизить риск умственного упадка Видео

16:09

Алена Мозговая подхватила опасное заболевание и озвучила диагноз

Реклама
16:00

Гороскоп на 26 августа для всех знаков Зодиака: зависть, необычайная удача и финансовый бонус

15:55

Почему подорожали подсолнечное масло, сахар и другие продукты - ответ экспертов

15:44

Традиционное угощение на Ореховый Спас-2021: невероятно вкусный рецепт Видео

15:43

Ученые заявили, что с приходом Дельта-штамма эффективность РНК-вакцин против COVID-19 снизилась Видео

15:36

Эксперты прогнозируют смену тренда высоких цен на сырье

15:36

Эксперты рассказали, как наращивание экспортных рынков влияет на Украину

15:19

Холодный душ из Прибалтики: президент Эстонии отговаривает инвестировать в Украину

15:13

"Провал в Украине станет провалом Байдена": экс-посол США в РФ предложил план Киеву и Вашингтону

14:58

Ветеринар с зеленкой: всплыли новые факты о студенте, напавшем на Порошенко Видео

14:55

Неадекват сбросил свою девушку с 7-го этажа: она разбилась, а он хотел сбежать Видео

14:45

Лариса Ницой: Когда крестили Русь, Московии еще и близко не было, Земля даже беременной ею не была

14:43

Новая песня Стоїть гора високая от Дзидзьо попала в тренды Ютуба Видео

14:41

Пандемия спровоцировала рост цены на нефть в 3 раза, а стоимость газа стала рекордной

14:39

Налетит ураган: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео

14:31

Мировые цены на сахар, растительные масла и зерновые побили рекорд десятилетия

14:00

Сердечный приступ: кардиологи предупреждают о трех типах продуктов питания, которые уменьшают риск Видео

13:46

Паралимпиада-2020: Украина завоевала первое "золото" Видео

13:36

На заседании ТКГ случился скандал: Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы Видео

13:33

Когда День шахтера в Украине в 2021 году: дата, традиции праздника, интересные факты о профессии

13:32

Скандал в Киеве: 12-летние подростки сожгли флаг Украины в День независимости Видео

Реклама
13:20

"Порезал грудь мальчику и сломал нос девочке": на Киевщине мужчина с ножом напал на детей

13:05

В моду на осень-2021 вернулись трендовые сумки прошлых лет Видео

12:59

"Глупое заявление": в ОП осадили нахамившего Зеленскому Порошенко после атаки с зеленкой Видео

12:46

Врежут морозы, засыплет снегом: синоптик дал неожиданный прогноз на осень 2021 Видео

12:43

Высокий холестерин: как запах может указать на проблему Видео

12:34

Немецкая Deutsche Bahn поможет реформировать управление пассажирскими перевозками Укрзализныци

12:23

Disney заказала сериал "Наутилус" по роману Жюля Верна для Disney+

12:21

Украине грозит дефицит воды из-за аномальной погоды - климатолог Видео

12:08

Тело отнесло к берегам Крыма: стали известны детали гибели отца с сыном в Лазурном

12:04

Холостячка Злата Огневич без белья свела с ума шикарным телом в дерзкой фотосессии

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять