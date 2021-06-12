Святослав Вакарук и Ляля Фонарева разводятся - что известно о биографии и жизни стилистки

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева / Прямий

Святослав Вакарчук более 20 лет был в отношениях со звездной стилисткой Лялей Фонаревой. Точно неизвестно, когда они сыграли свадьбу, а сколько длился гражданский брак.

Вакарчук познакомился с девушкой в 90-х, когда уже начинал музыкальую карьеру, а она уже была стилисткой.

Они вместе воспитывали дочь Ляли от первого брака - Диану. Которая учитлась в Киеве, а потом училась в Великобритании.

14 июня 2021 года Вакарчук объявил о разводе с женщиной, и попросл сохранять их приватность.Читайте такжеСвятослав Вакарчук раводится с женой после более 20 лет брака

Рассказываем, что известно о жизни Ляли Фонаревой, и что утекло в Сеть вопреки скрытности Вакарчука.

Ляля Фонарева - биография и жизнь с Вакарчуком

Ляля Фонарева училась в Лондонской школе стилистов "Toni & Guy" и проработала в столице Великобритании в течение двух лет. По возвращении в Украину она стала имиджмейкером группы Океан Эльзи, Александра Пономарева, Марины Одольской и других украинских музыкантов.

Тем не менее. многие СМИ утвержают, что Вакарчук и Фонарева были знакомы еще в студенческие годы.Читайте такжеСвятослав Вакарчук раводится с женой после более 20 лет брака

До начала отношений со Святославом Вакарчуком Ляля Фонарева уже была замужем. От первого мужа Владимира Тарасюка, владельца сети парикмахерских салонов, у нее в 1993 году родилась дочь Диана.

В 90-х годах, когда группа Океан Эльзи переехала в Киев и начала набирать популярность, и состоялось близкое знакомство пары.

Она была фоографом и директором группы какое-то время, и покорила сердце Вакарчука. Он явно вдохновлялся из их отношений, и во многих песнях это заметно.

Ляля Фонарева и Диана Фонарева / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk/

Диана Фонарева - что известно о дочери Вакарчука

А вот уже в клипе песни "Без бою" появилась рыжеволосая дочь стилистки Диана.

По слухам, в 2015 году Вакрарчук и Ляля Фонарева наконец поженились - во Львове, тайно и в очень узком кругу друзей.

Святослав Вакарчук не раз подчеркивал, что хранит личную жизнь в секрете, так что об их совместной жизни известно немного.

Про Диану Фонареву известно то, что девушка училась в гимназии имени Леси Украинки №117, потом посупила в КИМО. Потом она училась два года в Ноттингемском университете (Nottingham Trent University) по специальности международный менеджмент моды.

По слухам, Вакарук удочерил Диану Фонарьову.