"Было прилично и скромно": Вакарчук откровенно рассказал о своем самом первом свидании

Святослав Вакарчук / скриншот

Популярный украинский певец, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук откровенно рассказал о своем первом свидании.

Первая романтическая встреча с любимой состоялась в студенческие годы в родном Львове, рассказал Вакарчук в эфире программы Утро с Украиной.

Святослав организовал свидание прямо в учебном заведении — в одной из аудиторий Львовского национального университета имени Ивана Франко, в котором он учился на факультете физики.

"Чтобы далеко не ходить. Мы встретились в одной аудитории. Все было прилично, даже очень скромно. Я с девушкой поговорил, и у нас завязались отношения. Но скоро эта история любви закончилась", — поделился музыкант.

Читайте также"Осталось на всю жизнь": Вакарчук поделился трогательной историей из детстваКак сообщал Главред, Святослав Вакарчук развелся с женой Лялей Фонаревой. Пара была вместе более 20 лет, однако музыкант редко комментировал свою личную жизнь. Они вместе воспитывали дочь Ляли от предыдущего брака Диану.

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О нынешней избраннице и матери ребенка Вакарчука достоверно ничего неизвестно.

Ходят слухи, что возлюбленная музыканта является сотрудницей кинопродюсерской компании Radioactive, которая снимает рекламу, в том числе и для зарубежных брендов, а также занимается производством сериалов и клипов.

В конце августа стало известно, что Вакарчук стал отцом. У артиста родился сын. Мальчика назвали Иваном в честь отца Вакарчука.