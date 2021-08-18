Вокалист Фиолет Сергей Мартынюк разводится с женой Лорой

Сергей Мартынюк разводится с женой Лорой / instagram.com/sergiy_kolos

Фронтмен группы Фиолет Сергей Мартынюк опечалил фанатов безрадостным известием о том, что распался его брак с Лорой.

В комментарии ТСН Сергей Мартынюк рассказал, что стало причиной их развода.

"Бывает, что люди начинают смотреть на жизнь с разных ракурсов и понимают, что время двигаться каждому своим путем. Трудно сказать, когда именно это произошло, все шло само собой и имело накопительный характер", — сказал Мартынюк.

Он рассказал, что с бывшей женой не общается, но они не держат друг на друга зла - расстались они не врагами.

Мужчина не сообщил, есть ли у него сейчас другая женщина. Он считает, что это слишком личное и хотел бы, чтобы люди интересовались его творчеством, а не личной жизнью.

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"Сейчас я много пишу как о прошлых отношениях, так и о новой жизни, стараюсь находить во всем позитив и реализовывать себя в творчестве и новых проектах", — добавил артист.

Он отметил, что песня Зовсім не боляче посвящена прошлым и будущим отношениям. Режиссером видео стал Виталий Карабань. Клип снимали на пленку 8мм. По словам Сергея, песня Зовсім не боляче была придумана после того, как он потерял жену, и сидел на кухне его друга.

"Я не до конца понимал, готов ли делиться этим с миром или нет, и вообще в будущем смогу ли выставлять на всеобщее обозрение отдельные подробности личной жизни, как делал это до того", — признался Сергей.

Сергей планирует выпустить книгу посвященной карантину. Сейчас Мартынюк занят гастролями группы Фиолет.