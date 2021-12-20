Олег 'Фагот' Михайлюта показал полное фронтальное обнажение в сауне

Артист любит помедитировать голышом на карпатской природе.
Украинский музыкант, член группы ТНМК Олег 'Фагот' Михайлюта в зимний период любит отдыхать в Карпатах на курорте Magura в селе Яблоница.
Среди оздоровительных и расслабляющих процедур Фагот, очевидно, предпочитает сауну. Наверное высокая температура как-то влияет на мужчину, ведь оттуда он выкладывает самые горячие кадры.
К примеру, в начале этого года Михайлюта голым позировал на фоне панорамного окна. После демонстрации "вида сзади", год спустя он решил повторить этот кадр, только с полным фронтальным обнажением.
Сказано-сделано: во время "карпатских медитаций", как их назвал сам Фагот, музыканта засняли на фоне того же окна, сидящим в позе лотоса без нижнего белья.
Интимные места Михайлюта "прикрыл" эмодзи со средним пальцем.
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Ранее бывшая участница группы НеАнгелы Виктория Смеюха не успела поймать выскользнувшую из манящего декольте грудь.
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