Олег 'Фагот' Михайлюта показал полное фронтальное обнажение в сауне

Олег Михайлюта обнажился на отдыхе / instagram.com/fahot

Украинский музыкант, член группы ТНМК Олег 'Фагот' Михайлюта в зимний период любит отдыхать в Карпатах на курорте Magura в селе Яблоница.

Среди оздоровительных и расслабляющих процедур Фагот, очевидно, предпочитает сауну. Наверное высокая температура как-то влияет на мужчину, ведь оттуда он выкладывает самые горячие кадры.

К примеру, в начале этого года Михайлюта голым позировал на фоне панорамного окна. После демонстрации "вида сзади", год спустя он решил повторить этот кадр, только с полным фронтальным обнажением.

Сказано-сделано: во время "карпатских медитаций", как их назвал сам Фагот, музыканта засняли на фоне того же окна, сидящим в позе лотоса без нижнего белья.

Интимные места Михайлюта "прикрыл" эмодзи со средним пальцем.

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Фагот в начале января и в конце декабря 2021 года / Коллаж - instagram.com/fahot

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