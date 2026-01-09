'Ужас': звезда 'Сватов' рассказала о новом 'прилете' около ее дома

Кратко:
- Анна Кошмал сообщила о "прилете" возле ее дома
- Актриса благодарит спасателей за их труд
Украинская актриса Анна Кошмал, известная по проектам "Сваты" и "Сашка", сообщила об очередном "прилете" недалеко от ее дома.
Сегодня днем, 9 января, 31-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-блоге снимок с маленьким сыном в кафе. Она заверила подписчиков, что с ними все хорошо, хотя последствия российской атаки ликвидируют совсем рядом.
"С нами все в порядке. Благодарны, что пережили эту ночь. Совсем рядом снова "прилет". Вышли с Мишкой посмотреть на это своими глазами.... Погибли люди... Ужас...", - говорится в сообщении.
Актриса отметила, что не может представить сложность титанического труда людей, которые работают на местах прилетов.
"Особенно сегодня, когда на улице - 8. А телефон пишет, что ощущается как -15", - написала она.
Как известно, этой ночью в Киеве было очень громко, ведь российская оккупационная армия била по столице дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате российского обстрела в столице погибли пять человек, еще 25 получили ранения.
Кстати, ранее Анна Кошмал рассказала о страшном эпизоде российской атаки на Киев в ночь на 29 ноября. По ее словам, тогда от прилета пострадал ее дом.
Ранее Главред сообщал, что актриса Ксения Мишина решила закончить громкую ссору с Наталкой Денисенко. Ранее между ними произошел публичный конфликт из-за высказываний актрисы о своем бывшем муже Андрее Фединчике.
Участница "Детского Евровидения-2025" от Украины София Нерсесян, которая заняла 2 место на конкурсе, рассказала об очередном преступлении террористической армии РФ. Девочка сообщила, что ее дом был разрушен, и показала последствия прилета.
О персоне: Анна Кошмал
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
