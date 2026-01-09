Укр
"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

Виталий Кирсанов
9 января 2026, 15:55
Анна Кошмал заверила, что с ней все хорошо, хотя последствия российской атаки ликвидируют рядом с ее домом.
Анна Кошмал рассказала о новом
Анна Кошмал рассказала о новом "прилете" около ее дома / фото: instagram.com, Анна Кошмал

Кратко:

  • Анна Кошмал сообщила о "прилете" возле ее дома
  • Актриса благодарит спасателей за их труд

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по проектам "Сваты" и "Сашка", сообщила об очередном "прилете" недалеко от ее дома.

Сегодня днем, 9 января, 31-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-блоге снимок с маленьким сыном в кафе. Она заверила подписчиков, что с ними все хорошо, хотя последствия российской атаки ликвидируют совсем рядом.

видео дня

"С нами все в порядке. Благодарны, что пережили эту ночь. Совсем рядом снова "прилет". Вышли с Мишкой посмотреть на это своими глазами.... Погибли люди... Ужас...", - говорится в сообщении.

Актриса отметила, что не может представить сложность титанического труда людей, которые работают на местах прилетов.

"Особенно сегодня, когда на улице - 8. А телефон пишет, что ощущается как -15", - написала она.

'Ужас': звезда 'Сватов' рассказала о новом 'прилете' около ее дома
Фото: instagram.com, Анна Кошмал

Как известно, этой ночью в Киеве было очень громко, ведь российская оккупационная армия била по столице дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате российского обстрела в столице погибли пять человек, еще 25 получили ранения.

Кстати, ранее Анна Кошмал рассказала о страшном эпизоде российской атаки на Киев в ночь на 29 ноября. По ее словам, тогда от прилета пострадал ее дом.

Анна Кошмал
Анна Кошмал / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что актриса Ксения Мишина решила закончить громкую ссору с Наталкой Денисенко. Ранее между ними произошел публичный конфликт из-за высказываний актрисы о своем бывшем муже Андрее Фединчике.

Участница "Детского Евровидения-2025" от Украины София Нерсесян, которая заняла 2 место на конкурсе, рассказала об очередном преступлении террористической армии РФ. Девочка сообщила, что ее дом был разрушен, и показала последствия прилета.

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

