'Ужас': звезда 'Сватов' рассказала о новом 'прилете' около ее дома

Анна Кошмал заверила, что с ней все хорошо, хотя последствия российской атаки ликвидируют рядом с ее домом.

Анна Кошмал рассказала о новом "прилете" около ее дома / фото: instagram.com, Анна Кошмал

Кратко:

Анна Кошмал сообщила о "прилете" возле ее дома

Актриса благодарит спасателей за их труд

Украинская актриса Анна Кошмал, известная по проектам "Сваты" и "Сашка", сообщила об очередном "прилете" недалеко от ее дома.

Сегодня днем, 9 января, 31-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-блоге снимок с маленьким сыном в кафе. Она заверила подписчиков, что с ними все хорошо, хотя последствия российской атаки ликвидируют совсем рядом.

"С нами все в порядке. Благодарны, что пережили эту ночь. Совсем рядом снова "прилет". Вышли с Мишкой посмотреть на это своими глазами.... Погибли люди... Ужас...", - говорится в сообщении.

Актриса отметила, что не может представить сложность титанического труда людей, которые работают на местах прилетов.

"Особенно сегодня, когда на улице - 8. А телефон пишет, что ощущается как -15", - написала она.

Фото: instagram.com, Анна Кошмал

Как известно, этой ночью в Киеве было очень громко, ведь российская оккупационная армия била по столице дронами-камикадзе, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате российского обстрела в столице погибли пять человек, еще 25 получили ранения.

Кстати, ранее Анна Кошмал рассказала о страшном эпизоде российской атаки на Киев в ночь на 29 ноября. По ее словам, тогда от прилета пострадал ее дом.

Анна Кошмал / инфографика: Главред

О персоне: Анна Кошмал Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

