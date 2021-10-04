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Фагот удивил признанием после вылета из Танцев со звездами

4 октября 2021, 23:51

Фагот признался, что за время шоу потерял 12 кг.

Фагот ТНМК
Олег Фагот Михайлюта и Екатерина Тришина / https://1plus1.ua

Участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта прокомментировал свой вылет из проекта Танцы со звездами после пятого прямого эфира.

На странице в Instagram артист опубликовал пост, где поблагодарил всех, кто верил в него и поддерживал на протяжении всего проекта.

"Это было прекрасное путешествие длиной в пять недель. Я изучил новые пять танцев", - поделился своими впечатлениями артист.

Кроме того, артист признался, что от начала участия в шоу он похудел на 12 килограмм.

"Чувствую себя прекрасно, чего и всем вам желаю", — добавил Фагот.

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Отметим, темой пятого эфира шоу стало украинское и мировое кино. Все пары на паркете перевоплотились во всем известные образы различных героев фильмов. Однако, все же одной из пар не удалось очаровать зрителей и судей своим танцем.

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На этот раз в зону риска попали участники: Фагот и Екатерина Тришина, Александра Зарицкая и Юрий Мешков, Евгения Власова и Максим Леонов.

После голосования жюри и по результатам зрительского голосования проект покинули Фагот и Екатерина Тришина, которые исполнили вальс.

Ранее сообщали, что Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на паркете Танцев со звездами.

По словам артистки, между участниками складываются теплые отношения, все очень вовлечены и сосредоточены на своих номерах.

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